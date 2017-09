El PPdeG pondrá en marcha "un periódico" en las ciudades

Santiago de Compostela, 8 sep (EFE).- El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, ha anunciado hoy que su partido pondrá en marcha próximamente "un periódico en papel" en las ciudades.

Tras la reunión del comité de ciudades, un órgano creado tras el último congreso autonómico y cuyo objetivo es coordinarse y buscar soluciones comunes a problemas similares con la vista puesta en las elecciones del próximo año, Tellado ha explicado en conferencia de prensa que esta acción supone un paso más de estar en la calle con los ciudadanos.

"Lo ponemos en marcha porque creemos que tenemos que estar en comunicación con la sociedad", ha replicado el dirigente del PPdeG tras ser preguntado si el partido había detectado un déficit de comunicación en sus mensajes en estas ciudades.

Ha explicado que donde el PP es oposición, en seis de las siete ciudades, todas menos Ourense -en la que gobierna en minoría-, su periódico busca "desenmascarar las carencias de populistas, socialistas y nacionalistas" a los que contrapondrán "un proyecto serio, sensato y con rigor desde la oposición".

Y donde el partido gobierna, en Ourense, servirá para "reivindicar que otro modo de gobernar es posible".

"Trabajamos para ser gobierno, para seguir o para llegar, como en la Xunta. Ya está bien de alcaldes que se entretengan en cuestiones que nada tienen que ver con la gente", ha incidido Tellado.

Por este motivo ha pedido "la movilización" de los cargos de su partido para dar a conocer este "periódico", ya que "una de las claves del éxito" del PPdeG reside en la renovación pero también en "estar en la calle, con la gente", por eso esta actividad consiste en "trasladar la estrategia de Núñez Feijóo a las ciudades".

Tellado se ha mostrado convencido de que el PPdeG es "el único partido activo y activado" en Galicia y "con ganas de trabajar por los vecinos, sin luchas internas".

Ha cuestionado que otros partidos gallegos puedan realizar una actividad similar a la del PPdeG y ha cargado, especialmente, contra el portavoz de En Marea, Luís Vilares, a quien "la gente no le iría y si fuera la reunión acabaría fatal", ha aventurado.

"No estamos en luchas internas para ver quien dice más alto no es no", ha afirmado en alusión al PSdeG, "ni conspirando contra el líder, como los comunes (En Marea); ni con un nacionalismo con sus peores resultados, de los que presume Pontón", ha concluido sobre el BNG.

Acerca del PSdeG también ha aludido al proceso de primarias en el que está inmersa esta formación.

"Su situación interna describe lo que le sucede desde años; un partido cainita con luchas desde hace años", ha asegurado.

Ha evitado opinar sobre cada uno de los tres candidatos a la Secretaría General y ha afirmado que al PPdeG le gustaría un Partido Socialista "fuerte, capaz de renovarse y con un líder capaz de dialogar".

"No me posiciono sobre ningún posible líder, no estoy afiliado al PSOE, deben elegir ellos... Pero son más de lo mismo, todos del no es no de Pedro Sánchez", ha concluido.

En cualquier caso ha deseado que recuperen posiciones en Galicia, actualmente el PSdeG es tercera fuerza parlamentaria en votos, con los mismos escaños que En Marea, porque "sería el primer paso para restar espacio al populismo".

"Nos gustaría que salgan reforzados para hablar sobre temas clave en Galicia", ha indicado Tellado, que ha lamentado: "Al final no aportan nada a Galicia, se pasan el día peleando entre ellos. Que trabajen por el interés general y no todo el tiempo en la bronca interna", ha concluido.