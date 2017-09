El Gobierno no renuncia a aplicar a Cataluña el 155 de la Constitución pero insiste: paso a paso y con proporcionalidad

8/09/2017 - 15:45

Espera que la advertencia a los alcaldes catalanes sea suficiente: "Serán colaboradores necesarios de una ilegalidad"

Espera que la advertencia a los alcaldes catalanes sea suficiente: "Serán colaboradores necesarios de una ilegalidad"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El ministro portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que el Gobierno no renuncia a aplicar ninguna medida que sirva para detener el referéndum de independencia en Cataluña el 1 de octubre, lo que incluye la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero ha insistido en que el Ejecutivo irá paso a paso y con proporcionalidad.

"Sin renunciar a nada es sin renunciar a nada", ha respondido el portavoz preguntado expresamente por este artículo, que faculta al Gobierno a tomar las medidas que considere necesarias para obligar a una comunidad autónoma a volver a la legalidad, si se entiende que atenta gravemente al interés general de España o no cumple sus obligaciones constitucionales.

Méndez de Vigo ha vuelto a evitar la concreción sobre qué pasos tiene previstos el Gobierno, más allá de su "obligación de hacer cumplir la ley" y de defender la democracia. "El presidente del Gobierno dice que no renuncia a nada y el Gobierno ha manifestado hace tiempo que las medidas que tome serán proporcionadas y en el interés de la defensa de los derechos de todos los catalanes", ha reiterado.

LA FOTO NO ES LO IMPORTANTE

Conforme vaya tomando decisiones, ha continuado, se las comunicará tanto al líder del PSOE, Pedro Sánchez, como al de Ciudadanos, Albert Rivera, con los que mantiene un "diálogo permanente" y a los que ha agradecido una vez más su respaldo.

Tampoco en este caso el portavoz ha precisado si, para la aplicación del 155, tiene ya la luz verde de ambos partidos, que en cualquier caso no necesitaría: el Senado es el que autoriza al Gobierno a tomar esas medidas y el PP tiene en la Cámara mayoría absoluta.

Méndez de Vigo ha insistido en la importancia de la unidad de los tres partidos frente al reto independentista y no tanto en que ese consenso se traduzca en una foto de Rajoy, Sánchez y Rivera. "No me consta ninguna reticencia de nadie", ha dicho acerca de las dudas que, según Rivera, tiene Sánchez.

"Encantados de hacernos una foto, pero lo que nos importa es el contenido más que cualquier otra cosa, hablar y estar de acuerdo", ha zanjado.

AVISO A ALCALDES Y VOLUNTARIOS

El portavoz también ha respondido a la movilización a favor del referéndum de cientos de alcaldes que, según los datos del independentismo, están dispuestos a colaborar y ceder locales para que el uno de octubre se vote. "Hablamos muchas veces de intenciones", ha relativizado el ministro.

Los regidores catalanes han recibido una carta del presidente catalán, Carles Puigdemont, conminándoles a comunicar en dos días en qué locales se va a poder votar. Administraciones Territoriales, por su parte, les ha escrito recordándoles la obligación de atenerse a la legalidad vigente.

A estas cartas se suma la que que los alcaldes van a recibir del Tribunal Constitucional, ha recordado Méndez de Vigo, una notificación de que están suspendidas las normas y decretos de organización del referéndum, en la que les advierte de que serán colaboradores necesarios de un delito si facilitan la votación y que tendrá que atenerse "a las consecuencias". "Espero que recapaciten", ha añadido el portavoz. "Sin ley no hay democracia", les ha dicho.

En términos parecidos se ha expresado sobre cualquier voluntario que de alguna manera ayude a que el uno de octubre efectivamente se vote: saben, sin necesidad de que se les notifique, que participan en una ilegalidad que está prohibida. Las consecuencias no llegarían sin embargo a los votantes. "Afecta a quienes organicen", ha aclarado Méndez de Vigo.