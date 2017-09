Los partidos de la oposición piden a Ros que delegue la firma para participar en el referéndum

Lleida, 8 sep (EFE).- Los grupos municipales del PDeCAT, ERC y la Crida-CUP han pedido hoy al alcalde de Lleida, Àngel Ros, que delegue a los concejales de estos partidos la firma del decreto de alcaldía para que el consistorio participe en el referéndum mediante la cesión de espacios municipales.

En este sentido, los representantes de estos grupos han asegurado que, si la Paeria no cede, iniciarán una campaña de recogida de firmas de la ciudadanía con el objetivo de visualizar el número de leridanos que sí están a favor de la consulta independentista.

La respuesta desde la Paeria no se ha hecho esperar y ha sido la primera teniente de alcalde, Montse Mínguez, quien ha contestado a la propuesta de los grupos independentistas.

Mínguez, al igual que Ros, ha insistido que "no son los alcaldes los que dejan votar o no", si no que es la misma ley la que impide la celebración del referéndum.

Según Mínguez, no solo lo que dicta el Tribunal Constitucional, que, ha dicho, "nos puede gustar más o menos", si no también "los mismos mecanismos de control aprobados por el Parlament de Cataluña dicen que la consulta es ilegal".

"Es decir", ha apuntado Mínguez, "según el Estatut la consulta no se puede realizar".

La primera teniente de alcalde también ha lamentado la intención de "municipalizar el problema de esos políticos que han tirado la piedra y ahora esconden la mano".

Finalmente, Mínguez ha declarado: "después de la ley de desconexión aprobada ayer, hoy esperábamos que diputados independentistas en el Congreso de los Diputados como Toni Postius hoy dimitieran, y no ha sido así".