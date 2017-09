EH Bildu acusa a PNV de "traicionar" a Cataluña en "este momento histórico" y le exige que deje de ser "sostén" de Rajoy

9/09/2017 - 10:13

Asegura que el 'procés' no concluirá en "un descarrilamiento", sino con "la proclamación de la república catalana"

BILBAO, 9 (EUROPA PRESS)

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha acusado al PNV de "traicionar" a sus "tradicionales socios catalanes" en "este momento histórico", por lo que le ha exigido que deje de ser "sostén de Rajoy" y se sitúe "a favor del proceso de independencia sin ambages". "No me quiero imaginar a un Puigdemont encarcelado y al PNV discutiendo con el PP si su apoyo a los presupuestos vale 20 o 30 monedas", ha manifestado.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Casanova ha asegurado que el "famoso 'procés'" no va a finalizar "como algunos esperaban, en un descarrilamiento" sino "con la proclamación de la república catalana" a partir del 1 de octubre.

A su juicio, "o bien se celebra un referéndum en el que va a ganar el sí, o bien se impide su celebración mediante la fuerza" con lo cual, las instituciones catalanas proclamarán la independencia a través del Parlamento. "A partir del 1 de octubre, tenemos república catalana", ha insistido.

Esta circunstancia, según han advertido, "emplaza a todos en Euskal Herria a tomar posición" porque "la historia política, cultural e institucional de Cataluña y el pueblo vasco están relacionadas históricamente y de una manera muy intensa en el último siglo". "Es hora de tomar postura y dejarse de ambigüedades", ha indicado.

En este punto, se ha dirigido al PNV para recordarle que "este Gobierno que amenaza con la penalización, la detención y el uso de la fuerza" es el que "está respaldando". "Es el Gobierno que gobierna porque el PNV le ha apoyado los Presupuestos y le ha dado estabilidad", ha acusado.

Casanova ha advertido de que la actitud del PNV respecto a Cataluña es "una traición digna de 'Juego de tronos'", al "abandonar a los aliados históricos, al pueblo catalán en este momento".

"Esconderse como se está escondiendo en este momento el lehendakari Urkullu, pedir como está pidiendo el señor Erkoreka que se reprima con proporcionalidad y moderación en vez de alinearse con este proceso democrático del pueblo de Cataluña, me parece que tiene bastante 'telita'", ha censurado.

Por ello, ha pedido al PNV "que recapacite" y "abandone la política de sostén" del PP y, este momento histórico con el pueblo de Cataluña, se sitúe con los catalanes y a favor del proceso de independencia sin ambages".

"En este momento de la sensación de que los dos principales enemigos de la independencia de Cataluña son el señor Rajoy y el señor Urkullu por diferentes razones", ha afirmado.

Casanova ha advertido de que "no vale todo, ni se puede despreciar la decencia y la dignidad". "Yo no me quiero imaginar a un Puigdemont encarcelado, inhabilitado, a la mayoría de los alcaldes y de la representación institucional de Cataluña encarcelada o inhabilitada y al PNV discutiendo con el PP si su apoyo a los presupuestos vale 20 o 30 monedas", ha añadido.

GARANTÍAS

El representante de EH Bildu en la Cámara vasca ha criticado además las últimas medidas del Gobierno central a las actuaciones de los Gobiernos y el Parlamento catalán. "No se puede negar las garantías, amenazar con la inhabilitación a los que participen en el referéndum y luego decir 'no sé qué pasa con el censo, con las urnas'", ha apuntado.

El parlamentario de EH Bildu ha asegurado que, respecto a Cataluña, "se está hablando de una ruptura" de la legalidad vigente que "el pueblo de Cataluña y sus instituciones consideran ilegítima". "Se van a instaurar una nueva legalidad basada en la legitimidad y el apoyo masivo de la población, y es un apoyo mayoritario", ha apuntado.

Por esta causa, ha considerado que la postura de Ada Colau, que no cederá de momento los locales para la consulta, cuando hizo de la desobediencia "bandera" contra los desahucios resulta "reveladora". "No me imagino a Colau diciendo, 'lo siento, la Policía trae un auto judicial, vámonos a casa'. Eso es un choque entre legalidad y legitimidad", ha indicado.

Casanova ha asegurado que la cuestión es que el "pueblo de Cataluña, que es una sociedad madura, con un nivel cultural ejemplar, no se ha vuelto loca de repente", sino que los catalanes "son conscientes que el modelo del Estado español les impide tener un nivel de vida acorde con el nivel que tiene esa sociedad".