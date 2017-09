La Guardia Civil finaliza su registro en local de Valls (Tarragona)

Barcelona, 9 sep (EFE).- La Guardia Civil ha finalizado ya el registro en un antiguo local del semanario El Vallenc, en Valls (Tarragona), en el marco de su actuación para detectar si se está confeccionando material susceptible de ser utilizado en el referéndum de independencia del 1-O.

Tras cinco horas de registro, los agentes de la Guardia Civil han abandonado el local y han finalizado el registro que han efectuado por orden de la Fiscalía, con la intención de averiguar si en este lugar se está elaborando material electoral para el referéndum, han explicado fuentes de la investigación.

Según ha apuntado el semanario El Vallenc en un comunicado, los agentes "se han llevado el ordenador principal de la empresa, documentación de la empresa y han hecho una copia de todo el correo electrónico, tanto de la empresa como el privado del director del semanario", Francesc Fàbregas.

El semanario ha asegurado además que, una vez finalizado el registro a las 16.36 horas, Fàbregas ha sido citado a declarar hoy mismo a las 20 horas en las dependencias de la caserna de la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona.

"¡No hay derecho, porque dicen que hemos hecho unas papeletas!¡No hay derecho! No hemos hecho ningún delito. Y si las hemos de imprimir para que se vaya a votar, nosotros las volveremos a imprimir", ha señalado Fàbregas en declaraciones a los medios. "No se han llevado ninguna papeleta porque no han encontrado ninguna".

Frente al semanario, protegido por media docena de agentes de la Guardia Civil, se han congregado cerca de un centenar de personas con banderas independentistas y de la ANC, en protesta por la actuación policial.

Los concentrados han cantado el himno catalán "Els Segadors, han coreado lemas como "¡Votaremos!" y "Fuera las fuerzas de ocupación" y han exhibido en sus manos papeletas de votación del eventual referéndum del 1-O.

Y se han manifestado detrás los agentes de la Guardia Civil cuando éstos se dirigían a pie hasta sus vehículos aparcados en una calle cercana, antes de abandonar el lugar entre abucheos.