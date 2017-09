Otegi acusa al Estado de utilizar los atentados en Cataluña para frenar el 'procés' como hizo con ETA en Euskadi

9/09/2017 - 21:51

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha acusado al Estado de utilizar los atentados perpetrados el pasado mes de agosto en Barcelona y en Cambrils (Tarragona) para frenar el proceso soberanista, igual que sostiene que hizo con ETA en el País Vasco para "construir un enemigo común".

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

"Han hecho exactamente lo mismo. Decir 'tenemos a un enemigo común que es de todos. Dejaros de proceso y vamos a combatir a ese enemigo común'", ha valorado en una entrevista-coloquio con los periodistas Mònica Terribas, Salvador Cot y Carles Prats organizada por Euskal Etxea en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

Otegi ha asegurado además que la izquierda española "no se puede poner de perfil" ante los registros de la Guardia Civil en Cataluña por investigaciones presuntamente relacionadas con los preparativos del referéndum del 1 de octubre.

"Decirnos que lo mejor sería un referéndum pactado sería excelente, decir que las cosas se tienen que hacer como en Escocia es magnífico, pero luego viene la realidad de las cosas", ha afirmado.

Ha criticado que hay quien quiere navegar entre dos aguas "cuando tienes a la Guardia Civil en las imprentas, a Mariano Rajoy amenazando, al fiscal general del Estado, a toda la 'caverna' mediática diciendo disparates, y al presidente y a la Mesa amenazados de cárcel".

Por eso ha lamentado que el debate sobre el referéndum se centre en las formas y en reglamentos: "El problema es que hay un país que quiere votar y un Estado que no lo quiere permitir. El debate está ahí, y si te sitúas al lado del PP y de Cs tienes un problema".

"¿QUÉ COÑO ES ESO?"

"¿Qué coño es eso de que la democracia es el respeto a la ley? La democracia es el respeto a lo que decida la gente. El resto es algo que se pone en la mesa para intentar despistar", ha reivindicado.

Otegi ha advertido también al independentismo catalán de que debe ganar en el proceso soberanista el pulso con el Estado: "Ya podéis ganar, porque son muy rencorosos y, si no ganáis, os lo van a hacer pagar".

FOCO INTERNACIONAL EN CATALUNYA

Sobre el impacto de la situación política catalana en el exterior, ha aseverado que el foco está puesto sobre Cataluña y ha añadido que, por el momento, los poderes extranjeros se expresan a favor del posicionamiento del Estado: "Ya veremos a partir del 1 de octubre".

"La comunidad internacional está conformada por estados, y los estados se ayudan unos a otros, pero los estados no tienen amigos, tienen intereses", ha añadido recordando una famosa frase del ex primer ministro británico Winston Churchill.

Por eso, ha enmarcado en la "estrategia ante la comunidad internacional" las constantes apelaciones del Estado y de miembros del Gobierno al diálogo, pero frente a eso ha resaltado que en Cataluña se ha intentado insistentemente lograr el pacto para que los catalanes puedan votar.

Ha contrapuesto la actitud del Gobierno británico a la del español ante la reivindicación de un territorio de decidir su futuro político y ha valorado que Reino Unido accedió al referéndum sobre la independencia de Escocia --en la que ganó el 'no' a la secesión-- porque tenía una oferta seductora, mientras que España "lo que ha hecho es poner a picoletos en las imprentas".

En los días que faltan hasta el 1 de octubre, fecha prevista para la celebración del referéndum, ha recomendado "no caer en provocaciones, no perder la sonrisa, no perder la pasión nunca, no desfallecer y tener claro que esta es una batalla larga que al final la labra la gente", y ha vaticinado momentos duros en los que será necesaria la movilización.