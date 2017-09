Mas asegura que ni la Guardia Civil y ni el Estado "podrán parar" el 1-O

Barcelona, 10 sep (EFE).- El expresidente catalán y actual presidente del PDeCAT, Artur Mas, ha asegurado hoy que ni la Guardia Civil ni el Estado "podrán parar" el referéndum del 1 de octubre (1-O), y ha reprochado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y a los comunes que "no se pueden esconder tras la trinchera del no-referéndum".

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios tras asistir al acto en el Parlament, en el que el Cuerpo de Mossos d'Esquadra, la Guardia Urbana de Barcelona, la Policía Local de Cambrils y servicios de emergencia han recibido la medalla de honor del Parlamento catalán, en la categoría de oro, por su intervención en los atentados yihadistas en Cataluña del pasado 17 de agosto.

Preguntado si cree que la Guardia Civil podrá parar el referéndum independentista, tras los registros de los últimos días en Valls y Constantí (Tarragona) en el marco de su actuación para detectar si se está confeccionando material susceptible de ser utilizado en el referéndum de independencia del 1-O, Mas ha respondido: "Soy de los que pienso que no lo pueden parar".

"Lo están intentando, están intentando asustar, hacer acciones de guerrilla para asustar a la gente, todo eso lo están haciendo. Pero hay una fuerza que sólo la tenemos nosotros, la fuerza de unos cuantos millones de personas que no tienen miedo e irán a votar. Lo único que me preocupa es si somos conscientes de nuestra fuerza. Si lo somos, el 1-O ganaremos", ha afirmado.

El expresident, que ha recordado que él mismo es "diana explícita de los poderes del Estado", ha insistido en que el Estado "tiene poderes importantes, pero hay un poder que no tienen, el poder de millones de personas yendo a votar el 1-O. ¿Eso cómo se para?".

"Estamos a prueba como país y sociedad, en el sentido de si venceremos el miedo que nos están intentando inocular. Y ese miedo se vence siendo conscientes de nuestra fortaleza", ha dicho.

Porque ha recordado que el independentismo "no tiene fiscalías, ni tribunales, ni podemos hacer guerra sucia, ni la capacidad de relaciones internacionales de un Estado, no cobramos impuestos, no controlamos el grifo del dinero. Pero tenemos millones de personas movilizadas para hacer un acto de dignidad y autoafirmación y poder decidir libremente su futuro".

Por otro lado, ha dicho ser "crítico" con la posición "ambigua" de la alcaldesa de Barcelona y de los comunes sobre el referéndum del 1 de octubre. "Los que han predicado referéndum, referéndum, referéndum desde hace tiempo, ahora que lo tienen delante, ni fu ni fa", ha lamentado.

Por ello, les ha advertido de que ahora "no se pueden esconder detrás de la trinchera del no-referéndum y, por lo tanto, animo a la alcaldesa y, sobre todo, al Ayuntamiento de Barcelona a que tomen una decisión final y estén al lado no del independentismo, sino al lado de los que están empujando para hacer un acto democrático que es votar".

Mas ha reclamado a Colau y a los comunes que "no frustren las esperanzas de mucha gente de este país que quiere un acto de reafirmación y dignidad".

Sobre la posibilidad de que finalmente Barcelona decida no ceder espacios municipales, ha apuntado que "no es el momento de abordar esto, porque el Ayuntamiento aún no se ha pronunciado definitivamente. Dejemos que tengan margen final para pronunciarse. Ahora estamos en el punto de decir: animaos y haced fácil que en Barcelona se pueda votar", ha sentenciado Mas.