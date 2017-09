Encuesta: Uno de cada seis españoles exige al Gobierno que no permita el 1-O

Madrid, 11 sep (EFE).- Uno de cada seis españoles son partidarios de que el Gobierno no permita la celebración del referéndum independentista catalán y no llegan a la mitad los que se muestran convencidos de que el 1-O no se llevará a cabo la consulta, según una encuesta de Sigma Dos que publica hoy El Mundo.

Los resultados del sondeo, obtenidos a partir de un millar de entrevistas realizadas en toda España, revelan que el 60,3% de los encuestados quiere que el Gobierno prohíba el referéndum soberanista, mientras que los que están a favor de que se vote no alcanzan el 30%.

Sin embargo, menos de la mitad de los españoles, según Sigma Dos, dudan de que el 1-O se llegue a celebrar el referéndum, frente al 35,9% que se muestran seguros de que ese día las catalanes podrán decidir en las urnas si desean o no la ruptura con España.

También casi la mitad de los entrevistados (el 48,2%) desearían que el Ejecutivo central aplicara el artículo 155 de la Constitución para evitar la consulta.

Por partidos, los simpatizantes de PP, Ciudadanos y PSOE, por este orden, son los más contrarios al 1-O, mientras que en Podemos más de la mitad (52,5%) desearían que los catalanes acudieran a votar ese día.

En cuanto a la actuación de los principales partidos políticos en esta crisis, la encuesta sostiene que el PP es el único que recibe un aprobado (5,16 sobre 10); PSOE y Ciudadanos obtienen un suspenso "alto" (4,75 el primero y 4,58 el segundo), en tanto que los simpatizantes de Podemos son los más críticos con sus dirigentes y les conceden un 3,81.

El muestreo se hizo entre el 4 y 7 de septiembre, en los días en que el Parlamento catalán aprobaba las leyes del Referéndum y de Transitoriedad hacia la república catalana y a la vez que se realizaba otro sondeo de opinión, en esta ocasión de GAD3 para ABC, que recoge hoy este diario.

En este caso, una amplia mayoría de los encuestados (el 90%) cuestionaron que Cataluña llegue a ser independiente tras el 1-O y mas de la mitad (53%) exigieron al Estado mas firmeza en su respuesta al soberanismo.

También la mayoría (54,6%) de los españoles encuestados opinaron que el independentismo usó los atentados de Barcelona y Cambrils en su beneficio y uno de cada seis vio bien la coordinación que existió entre el Gobierno central y la Generalitat catalana ante ese problema.

Según GAD3, los atentados yihadistas suscitaron mayor interés en la ciudadanía que el debate independentista en el Parlamento catalán, que para casi la cuarta parte de los entrevistados fue más una cuestión "de políticos" que social.

En este muestreo, la actuación ante el terrorismo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto del Estado como autonómicos, recibe un 8,3 sobre diez; un 87,6% dijeron que desaprobaban los insultos al Rey en la manifestación que se celebró en Barcelona y el 36,3% opinaron que el referéndum del 1-O será "igual de determinante" que lo fue el del 9-N.