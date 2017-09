José Cepeda anuncia su apoyo a Franco en el proceso de primarias del PSOE-M

Madrid, 11 sep (EFE).- El senador socialista madrileño José Cepeda ha anunciado hoy su apoyo a José Manuel Franco en el proceso de primarias para la Secretaría General del PSOE-M, como candidato a "liderar un proyecto colectivo que será el punto de encuentro para abrir un nuevo tiempo en el PSOE de Madrid".

En una nota de prensa, Cepeda, coordinador de los senadores del partido en la región, dice que tras reunirse con numerosos dirigentes y militantes han decidido "dar una oportunidad de progreso a los ciudadanos de nuestra Comunidad".

"El PSOE de Madrid lleva años con el foco puesto en lo interno y es el momento de pensar en la política con mayúsculas, en ofrecer lo mejor de nosotros mismos a los madrileños que peor lo están pasando", dice la nota, en la que responde a comentarios según los cuales en el PSOE madrileño hay "mesas camilla" y "familias".

De los autores de estos comentarios dice Cepeda que "se han quedado anclados en el pasado" y añade que en Madrid "no hay mesas camilla porque, por no haber, no hay ya ni braseros. Lo único que debe haber son ganas de un gran proyecto de futuro, ganas de sumar entre todos, de multiplicar y de pensar en lo que nos une".

"Porque llevamos 22 años sin gobernar la Comunidad de Madrid (camino de 24) y 28 años (camino de 30), sin gobernar el Ayuntamiento de la capital. ¿No es acaso el momento de mirar hacia el futuro? Hay una gran mayoría de izquierdas en Madrid que nos están esperando ilusionada", dice Cepeda.

Acerca de Franco afirma que es "un hombre de principios y valores socialistas", una "persona honesta, leal, capaz de consensuar y llegar a grandes acuerdos".

Según Cepeda, José Manuel Franco "representa un gran proyecto colectivo" en un momento "de rebajar los protagonismos individuales para permitir que en torno a él seamos capaces de iniciar un auténtico proyecto ganador para Madrid".

"El proyecto de Pedro Sánchez es el proyecto del PSOE. Y el proyecto del PSOE es el único proyecto serio y creíble que nos hará ganar Madrid", explica Cepeda.

Los precandidatos en el proceso de primarias para la Secretaría General del PSOE-M son, además de Franco -portavoz adjunto del partido en la Asamblea-, el alcalde de Soto del Real y diputado regional, Juan Lobato; el exdiputado regional Eusebio González Jabonero, el socialista crítico Enrique del Olmo y el edil de Valdaracete Manuel Lucas Campeño.

El lunes próximo, día 18, serán proclamados los candidatos definitivos, y la campaña para el Congreso Regional -que será celebrada entre los días 20 y 22 de octubre- se celebrará entre los próximos días 19 y 29.