Pascal (PDeCAT): "Es una pena que la alcaldesa Colau se ponga a las órdenes del TC"

11/09/2017 - 10:58

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha afirmado este lunes que "es una pena que la alcaldesa Colau se ponga a las órdenes del TC" al pedir a la Generalitat garantías jurídicas para abrir los colegios electorales de la ciudad para el referéndum del 1 de octubre.

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

"No lo entiendo. Siempre ha reivindicado el poder popular. Es extraño que ahora se ponga de perfil", ha dicho en declaraciones a los medios tras la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova de Barcelona.

La líder del PDeCAT ha afirmado que, con ocasión del 1-O, los 'comuns' no pueden mantenerse en al equidistancia en la que los ve: "No hay equidistancia. Estás o no con los demócratas que ponen las urnas. Supongo que no se quieren quedar al lado del PP".