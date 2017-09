Los dos ediles de Gallardón citados no irán mañana a la comisión de la M-30

Madrid, 11 sep (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid celebra mañana la tercera sesión de la comisión de investigación de Madrid Calle 30, en la que han rechazado comparecer el que fuera concejal de Seguridad en el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, Antonio de Guindos, y su homóloga en Urbanismo, Pilar Martínez, que habían sido citados a declarar.

Según informan fuentes municipales a Efe, la comisión abordará desde las 9.15 horas el mantenimiento y el modelo de explotación de la empresa, además de las modificaciones de contrato de Madrid Calle-30.

La comisión de investigación busca dilucidar si en la gestión de la sociedad mixta Madrid Calle 30 hubo mala gestión y un intento de beneficiar desde las arcas municipales a empresarios influyentes, según sospechan Ahora Madrid y el PSOE.

Ni Antonio de Guindos -expresidente de Madrid Calle 30- ni Pilar Martínez -expresidenta del Consejo de Administración de la entidad- tienen obligación de comparecer, ya que a diferencia de lo que pasa en las comisiones de la Asamblea de Madrid, las citaciones del Consistorio no son vinculantes.

El primero de ellos avisó por correo electrónico el pasado 17 de julio de que no iba a asistir a la citación, mientras que la exedil de Urbanismo del equipo de Alberto Ruiz-Gallardón no ha respondido a la petición, por lo que no se espera su asistencia.

En la comisión de mañana sí intervendrán el entonces representante del PSOE en el Consejo de Administración de Madrid Calle 30 Félix Arias y la firmante del informe de Intervención General para modificar el contrato de la entidad en 2007, Paula Mato.

También asistirán el que fuera responsable de seguridad de los túneles de Calle 30, Santiago Vilariño; el exdirector gerente de Madrid Calle 30, Ceferino San Román, y el anterior director del contrato a partir de 2012, Pablo Usán.

A la segunda sesión de la comisión celebrada en julio de este año no asistieron el exvicealcalde Manuel Cobo ni el exdelegado de Hacienda, Juan Bravo, que estaban citados a declarar.

Un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid emitido el pasado 29 de diciembre refleja irregularidades en varios aspectos del proceso de constitución de la sociedad Madrid Calle-30, participada en un 80 % por el Ayuntamiento y en un 20 % por la Empresa de Mantenimiento y Explotación, SA. (Emasa).

El Gobierno municipal asegura que "la única fuente de ingresos" de la empresa es el propio Consistorio, que "realiza una transferencia anual superior a los 140 millones de euros" y ha desembolsado 612 millones de euros desde 2005.

Madrid Calle 30 se fundó en 2004 con la meta inicial de "construir los túneles de la M-30" para que su coste "no computara como deuda municipal", si bien la deuda societaria acabó "subrogada en 2011 al Ayuntamiento", según indica el actual equipo de Gobierno de Manuela Carmena.

Según el informe de la Cámara de Cuentas, este modelo de gestión mixta de la vía de circunvalación es "gravoso e irresponsable", así como "lesivo" para el Consistorio.

Desde su creación en 2004, se realizaron varias modificaciones de contrato que según el equipo de Gobierno de Ahora Madrid resultaron "lesivas" para las arcas municipales, entre ellos el de 2007 que se analizará en la sesión de mañana.

La comisión de investigación está integrada por cuatro representantes del PP -José Luis Martínez-Almeida, Álvaro González, Percival Manglano y Jesús Moreno-, cuatro de Ahora Madrid -Carlos Sánchez Mato, Esther Gómez, José Manuel Calvo y Pablo Soto-, los socialistas Mercedes González y José Manuel Dávila, y el de Ciudadanos Miguel Ángel Redondo.