Feijóo pide a quienes no temen "a la sinrazón" que "se mantengan en sus puestos" porque "la ley les asiste"

11/09/2017 - 13:39

Cree que Rajoy "no va a fallar" a los catalanes y recuerda que tiene "la obligación" de usar "todas las herramientas legales"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha alentado este lunes a quienes se oponen al proceso rupturista en Cataluña, y ha pedido "a aquellos que no le tienen miedo a la sinrazón", que se mantengan en sus posiciones, porque "la ley les asiste".

En respuesta a preguntas de los medios, tras haber inaugurado la VIII Conferencia Mundial del Atún en Vigo, el presidente gallego ha expresado su esperanza de que quienes "no temen a la sinrazón", "los que no tienen miedo a las ilegalidades, a los planteamientos radicales", "se mantengan en sus puestos, tengan o no tengan abucheos, que sepan que la razón les asiste, la ley les asiste, y el pueblo catalán se lo merece".

Núñez Feijóo ha lamentado que la celebración de la Diada 2017 haya "empezado mal", y ha mostrado su deseo de que "no aprovechen algunos políticos para dividir aún más a la sociedad catalana".

"A los políticos no nos han elegido para mentir a los ciudadanos, y en ningún caso los políticos podemos dividir a los ciudadanos. Si alguien quiere usar el día grande de Cataluña para dividir, fracturar y romper todavía más la sociedad catalana, no está cumpliendo sus obligaciones, no merece el calificativo de catalán", ha proclamado Feijóo.

El presidente de la Xunta ha apelado directamente a quienes "desde la posición de diputado del Parlament, alcalde u otro cargo político", utilizan la Diada para "dividir", y ha afirmado que, si lo hacen, "no merecen el cargo que representan". "Espero que no se caiga en la tentación de constituir la Diada como un momento de máxima tensión, máxima división y máxima fractura. Eso es faltar al respeto a los catalanes y a lo más importante que tiene un pueblo, que es la convivencia, la cordialidad y la unidad", ha añadido.

"OBLIGACIÓN" DE USAR "HERRAMIENTAS LEGALES"

Por otra parte, y con respecto a los pasos que debe dar el Ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que "el Gobierno democrático de todos los españoles" tiene la "obligación" de utilizar "todas las herramientas legales" a su disposición ante los "actos ilegales", el "permanente abuso de las instituciones" y la "amenaza constante de seguir cometiendo ilegalidades" por parte de los independentistas catalanes.

Así, Feijóo ha advertido de que las actuaciones de los independentistas están "tipificadas" en el Código Penal y en la Constitución, y ha recalcado que "hay un presidente del Gobierno que sabe cuál es su función". "Tiene la tranquilidad, el sosiego y la experiencia suficiente como para no fallarnos. La inmensa mayoría, hayamos votado lo que hayamos votado, estamos convencidos de que Rajoy no va a fallar a los catalanes, ni al conjunto de los catalanes", ha sentenciado.