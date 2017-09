El EI ataca a fuerzas gubernamentales sirias en el campo de crudo en Deir al Zur

Beirut, 11 sep (EFE).- El grupo terrorista Estado Islámico (EI) contraatacó hoy a las fuerzas gubernamentales sirias en un campo petrolero de la provincia de Deir al Zur, en un intento desesperado de frenar el avance del ejército sirio y sus aliados por esta región del noreste del país.

Los radicales tuvieron como blanco el yacimiento de Al Tim, situado en una zona desértica al suroeste de la ciudad de Deir al Zur, lo que derivó en combates contra sus adversarios en el sur del campo de crudo, controlado por los efectivos gubernamentales, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Las fuerzas armadas sirias recuperaron ayer el dominio de los montes que separan ese yacimiento del aeropuerto militar de Deir al Zur.

La agencia de noticias Amaq, vinculada al EI, informó en una de sus cuentas de Telegram de que los yihadistas destruyeron un vehículo blindado de Rusia, aliada del Gobierno de Damasco, con cohetes cerca de Al Tim, sin ofrecer más detalles.

Este contraataque coincidió con la llegada de refuerzos de efectivos, vehículos y equipamiento de las fuerzas gubernamentales a la localidad de Deir al Zur.

Junto a la urbe de Al Raqa, Deir al Zur es uno de los bastiones principales del EI en el territorio sirio.

En los últimos días, las tropas gubernamentales sirias han ganado terreno a los extremistas en esta población, dividida en áreas bajo el control del EI y otras en poder del ejército nacional.

En paralelo a la ofensiva de los leales al presidente sirio, Bachar al Asad, transcurre otra operación en las afueras de Deir al Zur iniciada el sábado por las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada encabezada por los kurdos.

En declaraciones a Efe, el portavoz Nuri Mahmud, miembro de la principal milicia kurdosiria, Unidades de Protección del Pueblo (YPG, en sus siglas en kurdo), explicó que sus combatientes se concentran en la orilla oriental del río Éufrates frente a la ciudad de Deir al Zur, en cuyo interior actúa el ejército sirio apoyado por la aviación rusa.

Desde el comienzo de las operaciones, las FSD han desarrollado sus ataques en la zona industrial de la población, ubicada en la periferia.

No obstante, Mahmud no descartó que sus milicianos puedan entrar en algún momento en la localidad: "Si lo piden las familias de Deir al Zur y es necesario, no titubearemos en la guerra contra el terrorismo del 'Dáesh" para salvar a los civiles", advirtió el portavoz.

Sin querer hablar de coordinación, Mahmud reconoció que mantienen contactos con Rusia sobre Deir al Zur.

"Estamos dialogando con todas las fuerzas internacionales para solucionar la crisis siria de forma democrática y pacífica, y la prioridad es acabar con el terrorismo del 'Dáesh' (acrónimo en árabe de Estado Islámico)", afirmó Mahmud.

La fuente recordó que ya existe un acuerdo entre las YPG y Rusia sobre el enclave de Afrín, en el norte de la provincia de Alepo y donde hay una administración autónoma kurda.

Tanto la ofensiva de las milicias kurdas y sus aliados como la del ejército sirio transcurre en paralelo al asalto a la ciudad de Al Raqa, el que fuera el bastión más importante del EI en Siria, donde los extremistas han perdido la mayor parte de sus dominios.

El portavoz del Consejo Militar de Manbech, Shervan Darwish, cuya facción participa en la ofensiva en Al Raqa, opina que la operación militar no se va a prolongar más de un mes.

"Soy optimista sobre el fin de la batalla de Al Raqa, no creo que dure más de un mes, puede que incluso menos", predijo Darwish a Efe por teléfono.

Aun así, aclaró que no hay un calendario fijado y que todo depende de las condiciones sobre el terreno.

Darwish destacó que las FSD controlan el 70 % de Al Raqa, donde "el Dáesh (acrónimo en árabe de Estado Islámico) resiste en sus trincheras y cometiendo atentados".

Según datos difundidos hoy por el Observatorio, las FSD tienen en sus manos el 65 % de Al Raqa, donde prosiguen los enfrentamientos en varios distritos.

Las FSD comenzaron su ofensiva en la población el pasado 6 de junio y cuentan con el apoyo de efectivos especiales de EEUU sobre el terreno y de los aviones de la coalición internacional, comandada por Washington.