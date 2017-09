En Comú anima a Sánchez a ser "más valiente" con Cataluña y pide no esperar al 1-O para ofrecer soluciones políticas

Confía en que no se ponga a los Mossos en el "dilema" de tener que decidir sobre "aquello que la política no ha resuelto previamente"

El portavoz de En Comú en el Congreso, Xavier Domènech, ha animado este martes al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a ser "más valiente" y no limitar su propuesta para Cataluña a una mejora de su autogobierno, a la vez que ha pedido que no se espere al 1 de octubre para ofrecer soluciones políticas que desencallen el conflicto.

En declaraciones a los medios antes de participar en la reunión de la Junta de Portavoces, Domènech ha celebrado que los socialistas hayan "transformado" su discurso y "asumido" alguna de las propuestas de En Comú, como la creación de una comisión territorial en el Congreso para debatir, entre otras cuestiones, la situación de Cataluña.

"Nos alegramos de que se vaya incorporando, pero tiene que ser más valiente que proponer una mejora del Estatut y mejoras de autogobierno. Es momento de grandes respuestas políticas y no quedarse en titulares", ha subrayado después de que Sánchez haya lanzado este martes esta oferta durante una intervención en Barcelona.

ES EL MOMENTO DE LA POLÍTICA

Domènech cree además que no hay que esperar al 1-O para ofrecer estas soluciones. "Hay demasiada gente que se ha instalado en la certeza de que hasta después del 1-O no hay posibilidad de acción política. Si hay algún momento para la política es éste", ha defendido.

A su juicio, las movilizaciones de la Diada reflejaron que una mayoría de la ciudadanía catalana reivindica el derecho a decidir frente a la vía "puramente judicial y policial" que ha seguido el Gobierno de Mariano Rajoy.

El portavoz de En Comú en el Congreso ha reivindicado que "no es momento para esconderse detrás de los jueces", por lo que considera que el PP, con su respuesta a Cataluña, está demostrando que está "inhabilitado" tanto para dar una respuesta a sus aspiraciones como para ser una "fuerza de gobierno".

LA SOLUCIÓN PODRÍA LLEGAR DESDE EL CONGRESO

En cuanto al papel que deberán adoptar los Mossos el día 1 de octubre, ha insistido en que "lo más sensato" es no poner a los trabajadores públicos en el "dilema" de "tener que decidir aquello que la política no ha resuelto previamente". Pero además, considera que "la imagen de cualquier fuerza policial persiguiendo papeletas y urnas no es una buena imagen para nadie".

Domènech cree que la actual configuración del Congreso permite sumar una mayoría parlamentaria que active la Ley de Referéndum de 1980 para poner en marcha una consulta legal en Cataluña "que permita preguntar a la ciudadanía sin generar toda la tensión que se está viviendo en estos momentos".