Rajoy insta a PDeCAT a no hablar de democracia mientras la liquida en Cataluña y "amenaza" a alcaldes y periódicos

12/09/2017 - 17:13

"Cuando hace falta segamos las cadenas, buen golpe de hoz", le responde el portavoz independendista recitando 'Els segadors'

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha instado al PDeCAT ha dejar de "llenarse la boca" con palabras como libertad y democracia y le ha instado a dejar de hacerlo porque han liquidado la legalidad en Cataluña y ahora "amenazan" a alcaldes y periódicos que no colaboren con la organización del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre.

Rajoy ha respondido así al portavoz del partido independentista en el Senado, Josep Lluís Cleries, quien ha exhibido en el Pleno una papeleta de votación para el referéndum y le ha asegurado al presidente que los catalanes votarán en esa fecha. "Como dice nuestro himno: 'Cuando hace falta segamos las cadenas, buen golpe de hoz'. Con las urnas y las papeletas, el uno de octubre segaremos las cadenas", ha añadido Cleries recitando 'Els segadors'.

El portavoz independentista ha acusado al Gobierno "de todo" lo que está sucediendo en Cataluña, según ha resumido el propio Rajoy, y de "saltarse el Estado de Derecho con la estrategia del miedo". El presidente le ha recomendado al PDeCAT "autocrítica" y que asuma las consecuencias de sus actos en lugar de echar la culpa a los demás.

LA DESAPARICIÓN DEL PDCAT

Entre otras cosas, le ha avisado Rajoy, porque este partido ha ido reduciendo su representación electoral y ahora está en manos de la CUP, ha añadido. "Mire cómo están", le ha espetado a Cleries. "Y no hablen de democracia", ha añadido, recordando la forma en que se han aprobado las leyes de desconexión en el Parlamento de Cataluña.

"Ustedes han divido a la sociedad, están amenazando a periódicos y alcaldes por negarse a ponerse a las órdenes de sus señorías", ha agregado el presidente.

El presidente ha insistido en que no ha tenido manera de dialogar con la Generalitat si no era para hablar de lo que no podía dialogar, el referéndum de independencia, y ha defendido que no es el responsable de lo ocurrido, sino de haber tomado dos decisiones: negarse a convocar ese referéndum en Cataluña "que liquida la soberanía nacional" y tomar medidas para financiar a la Generalitat, "pagar la deuda, el déficit y a los proveedores".

Rajoy ha repasado los pasos del PDeCAT desde 2010 y 62 diputados en Cataluña, entonces como CiU, hasta hoy, cuando "en unas horas han pretendido derogar toda la legalidad y han atentado contra los derechos de todos, empezando por los de los diputados del Parlament". "Yo no soy el culpable de todo eso", ha insistido. "Hombre, por favor, señor Cleries", ha concluido su intervención.

El portavoz independentista ha acusado al Gobierno de imponer "represión" y "amenazas" y de haber utilizado en los últimos años el debate en Cataluña para lograr votos en el resto de España, de forma que ahora "recoge los frutos de aquellos errores".

"Ni usted ni el PP, ni ningún tribunal decidirán por nosotros. Desde la radicalidad de la democracia, el uno de octubre vamos a votar con estas papeletas y decidiremos nuestro futuro político", ha agregado Cleries.