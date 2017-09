El Congreso aprueba una moción de UPN contra el izado de ikurriña en el Ayuntamiento de Pamplona durante los Sanfermines

12/09/2017 - 20:37

El Pleno del Congreso ha aprobado este martes una moción de Unión del Pueblo Navarro (UPN) contra el izado y colocación de la ikurriña en el Ayuntamiento de Pamplona (Navarra), gobernado por EH Bildu, durante el chupinazo de los Sanfermines. La iniciativa ha salido adelante gracias al apoyo del PP, PSOE, Ciudadanos, mientras que Unidos Podemos, PNV, ERC, PDeCAT y EH Bildu lo han rechazado.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

En la defensa de la moción, el diputado de UPN Carlos Salvador ha recordado el episodio de los últimos Sanfermines en los que se colocó una ikurriña, bandera autonómica del País vasco, por lo que ha instado a tomar medidas para cuando las banderas están "desplazadas o atacadas".

A su juicio, los símbolos están "insuficientemente protegidos", por lo que ha pedido "un compromiso" con la bandera oficial de Navarra, de tal forma que se rechace, lo que considera, la imposición de la ikurriña en Pamplona, así como por el uso respetuoso de los símbolos.

Entre los apoyos a la propuesta, la diputada 'popular' Pilar Cortés ha explicado que si bien respeta la "legitimidad electoral" del Parlamento navarro, éste necesita igualmente "legitimidad legal", por lo que ha pedido respeto al marco constitucional. "Derogar la ley de símbolos no les da carta blanca para saltarse la Constitución y las normas", ha advertido. "Una sociedad que no respeta sus símbolos no se respeta a sí misma", ha resumido.

Desde las filas del PSOE, el diputado Jesús María Fernández ha expresado el apoyo a la ley de símbolos navarra. "Tan pronto como gobierne, el PSOE promoverá una ley de símbolos que proteja la bandera, escudo e himno de Navarra". Y pese a apoyar la moción, ha instado a UPN a que no cuenten con ellos para "hacer una guerra de bandera", que significa usar los símbolos "para crispar y dividir".

Mientras, el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez ha destacado que colocar la ikurriña en instituciones navarras representa "una falta de respeto" a las propias instituciones y a los navarros. Y ha argumentado que la colocación de la ikurriña en el Ayuntamiento de Pamplona es un "nuevo episodio" de cómo EH Bildu "instrumentaliza las instituciones al servicio de unos pocos".

PNV ACUSA DE "SERVILISMO POLÍTICO"

PNV ha abanderado la oposición a esta moción, y en una dura intervención su portavoz, Aitor Esteban, ha acusado a UPN de "sumisión y servilismo político" por, según el diputado jeltzale, defender en Madrid lo que no defienden en Navarra.

En este sentido, ha alegado que la ikurriña representa lo vasco "mas álla de una comunidad", por lo que considera que es "lógico" que en Navarra haya gente que se sienta representada por la bandera vasca. "Mírense al espejo, ustedes si tienen delito nacionalista, si siguen así van a cambiar el nombre de Osasuna", ha ironizado Esteban.

También crítico, el diputado de Unidos Podemos Eduardo Santos ha tachado la moción de "absolutamente innecesaria" y la ha acusado de "no representa el autogobierno de Navarra". Según Santos, UPN ha jugado a dividir, con su ley de símbolos de 2003, entre "buenos navarros" y "malos navarros", lo que a su juicio sirvió para ver quién en la sociedad navarra entiende su pluralidad identitaria.

Desde ERC, Joan Capdevila ha apuntado que la moción confunde causa con efecto cuando "pone símbolos por delante de las voluntades populares". A su juicio, esta cerrazón va a llevar "más síes" a las urnas en el referéndum independentista en Cataluña el próximo 1 de octubre.