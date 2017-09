Borrell teme que la solución no sea pacífica y tacha a independentistas de "flautistas de Hamelin"

12/09/2017 - 21:03

El exministro socialista Josep Borrell ha dicho temer que la solución al conflicto catalán en vísperas de la fecha del hipotético referéndum puede que no sea "pacífica"; al tiempo que ha tachado a los líderes independentistas catalanes de "flautistas de Hamelin, tocando la flauta con la gente detrás directos al precipicio".

TOLEDO, 12 (EUROPA PRESS)

A preguntas de los medios antes de presentar su libro 'Escucha, Cataluña. Escucha, España' en Toledo, Borrell ha insistido: "Mucho me temo que la cosa puede no ser pacífica".

En su opinión, pese a que se lleguen a colocar urnas el 1 de octubre en Cataluña, esta consulta no debería considerarse como un referéndum. "El Gobierno español ha dicho que no habrá urnas pero no dice como evitarlo. Pero el problema no es lo que pase el día 1, al día siguiente tendremos el mismo problema incluso agravado", ha apuntado.

En palabras de Borrell, una de las causas de esta situación es que "a lo mejor el Gobierno ha mirado demasiado tiempo hacia otro lado". "Lo lamentable es que ni este Gobierno ni los anteriores se han tomado la molestia de hacer un esfuerzo pedagógico para explicar qué había de verdad y qué no en el discurso catalán de 'España nos roba'".