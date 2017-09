El acto pro referéndum no se celebrará en Matadero por decisión judicial

Madrid, 12 sep (EFE).- El acto a favor del referéndum de Cataluña que tenía previsto celebrarse el próximo domingo en una sala del centro cultural Matadero de Madrid finalmente no se celebrará tras la decisión judicial de suspender de forma cautelar la cesión del espacio municipal, a lo que el Consistorio presentará alegaciones.

Lo ha hecho el juzgado de lo Contencioso número 3 de Madrid, que señala en el auto que la cesión del local que acogerá el evento, organizado por la asociación Madrileños por el Derecho a Decidir, implica "favorecer un acto de apoyo a una consulta convocada por una ley que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional".

Este acto, cuya solicitud tramitó en nombre de la asociación La Comuna el número 41 de la lista de Ahora Madrid, Pedro Casas, defiende que "se realicen consultas sobre los necesarios cambios políticos y sociales que hay que introducir en el régimen del 78, surgido de una transición tutelada".

El PP presentó ayer un recurso contencioso-administrativo contra este evento para intentar evitar su celebración, algo que apoyó también Ciudadanos.

El Ayuntamiento ha asegurado que no ha recibido aún ninguna comunicación judicial oficial, sino que se han enterado a través de los medios y las redes sociales, pero que acatarán la decisión, aunque no comparten su contenido, según ha indicado en rueda de prensa la portavoz municipal, Rita Maestre.

Por ello, el Consistorio madrileño hará uso del periodo de alegaciones -tiene tres días- para explicar por qué no están de acuerdo.

"No hemos tenido la oportunidad de ser escuchados por el juez antes de que dictara el auto", ha subrayado, al tiempo que ha comentado que la aprobación de la celebración de este acto es previa a la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la ley que regula el referéndum catalán.

La Junta Municipal de Arganzuela cedió el espacio a la asociación Madrileños por el Derecho a Decidir de forma "corriente" como cualquier otro local público que se cede a las organizaciones de la sociedad civil "en pro de facilitar la participación política".

El Ayuntamiento no entiende la decisión judicial, ya que el auto "no tiene nada que ver" con lo firmado en el decreto de cesión del espacio por parte de la Junta Municipal de Arganzuela, ha comentado Maestre, ya que en el texto no se hace referencia al decreto de la Generalitat de convocatoria del referéndum ni a las leyes aprobadas en el Parlament.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Jose Luis Martínez-Almeida ha señalado que el auto dictado hoy, al que no cabe recurso pero sí alegaciones, es "contundente" y ha añadido que el evento en Matadero "lo único que pretendía era hacer una apología del referéndum ilegal y suspendido por el TC".

Como ha destacado Martínez-Almeida en rueda de prensa, este auto cita los dos primeros artículos de la Constitución Española, referidos a la soberanía nacional y a la "indisoluble unidad de la Nación Española", así como la ley orgánica 2/1980 que indica que la competencia de convocar referéndum es "exclusiva del Estado".

"Se trata por tanto de un referéndum ilegal, y en consecuencia, los actos de apoyo al mismo no pueden estar amparados por la actuación del Ayuntamiento de Madrid, ni utilizar locales del que éste es titular" (...) pues "tiene la obligación de cumplir las leyes vigentes", afirma el juez José Yusty.

En el interés general para el que sirven los espacios públicos, continúa el auto, no cabe "la pretensión de realizar actos públicos en favor de un referéndum ilegal, suspendido por el Tribunal Constitucional y que atenta directa y gravemente contra la Constitución de España", añade.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha acusado hoy a Podemos de ser el "flotador" del independentismo catalán cuando a éste "le falta oxígeno".