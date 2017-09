Rajoy pide a los catalanes que no vayan a las mesas electorales porque sería "un acto absolutamente ilegal"

13/09/2017 - 10:19

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recalcado este miércoles que no va a haber referéndum en Cataluña, pero ha pedido a los catalanes que si se les cita para acudir a una mesa electoral, no vayan porque sería "un acto absolutamente ilegal". Dicho esto, ha trasladado a los ciudadanos que pueden estar "tranquilos" porque su Ejecutivo cumplirá con su obligación para que no se celebre el 1-O.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"Aprovecho para decir a todas las personas que entienden que el Gobierno tiene que cumplir con su obligación, que lo vamos a hacer, que estén tranquilas, que si alguien se le cita para acudir a una mesa electoral, que no vaya porque no puede haber referéndum y porque sería un acto absolutamente ilegal", ha resaltado Rajoy en los pasillos del Congreso, tras responder a las preguntas de control de la oposición.

Rajoy ha dicho que no hay "otro escenario posible" que el hecho de que no se celebre el referéndum ilegal y ha recalcado al Gobierno de Carles Puigdemont que "no hay ningún Gobierno del mundo que pueda aceptar" lo que plantea. Por eso, ha dicho que la Fiscalía "actuará siempre en defensa de la legalidad", igual que los jueces y su Ejecutivo porque si no sería "entrar en la ley de la selva".

Ante el hecho de que el presidente de la Generalitat haya mostrado su disposición a hablar, el presidente del Gobierno ha indicado que llevan "mucho tiempo hablando" pero no se puede negociar sobre lo que es "innegociable", como es la soberanía nacional. "Eso no se va a producir y no hay ningún país democrático en ningún país del mundo que pueda aceptar algo de esas características", ha proclamado.

