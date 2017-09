1-O.- Santamaría reprocha a En Comú su indefinición y a ERC que impulse un referéndum de fabricación casera

13/09/2017 - 10:49

Domènech define como "la nada" la respuesta de Rajoy a Cataluña y Rufián saca una impresora en el Pleno: "Este es el cuerpo del delito"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reprochado este miércoles a En Comú Podem su indefinición ante el referéndum independentista convocado en Cataluña para el 1 de octubre y ha instado a la confluencia catalana de Podemos a "aclararse" y confesar si son demócratas "a tiempo completo o a tiempo parcial". Y también ha tenido críticas para ERC, a la que ha echado en cara que junto con el PDeCAT haya montado una consulta de fabricación casera.

La número dos del Gobierno ha respondido con estos argumentos a las dos preguntas sobre la situación en Cataluña que le han planteado en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso primero el portavoz de En Común, Xavier Domènech, e inmediatamente después, el portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián.

Tras descalificar duramente la estrategia jurídico-policial del Gobierno ante el desafío catalán, Domènech ha avisado a Santamaría de que aunque el Ejecutivo sólo contemple "la victoria" ante el 1-O, "hay victorias que son absolutamente pírricas y que acaban siendo derrotas absolutas". "Ustedes echan gasolina al fuego y nada más", se ha lamentado.

Para Domènech, el Gobierno sólo ha ofrecido "la nada" a Cataluña, eso sí acompañada de querellas, inhabilitaciones y más policías. ¿Qué más les queda? Parece que la aplicación del artículo 155 para suspender el autogobierno", ha deslizado el diputado, advirtiendo a los 'populares' de que con esta actitud "destruyen los pactos del 78" que siempre invocan. "Inhabilitando a medio sistema político catalán se inhabilitan ustedes para como fuerza de gobierno del Estado", ha remachado.

¿DEMÓCRATAS A TIEMPO PARCIAL?

Pero la vicepresidenta ha desoído estas críticas y ha preferido usar su intervención para denunciar los 'vaivenes' que, a su juicio, ha protagonizo En Comú respecto al referéndum. "Aclárese, señor Domènech, es usted demócrata a tiempo completo o a tiempo parcial", le ha soltado al correligionario de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

"¿Son de los que respetan la legalidad o de los que apoyan a quienes las desobedezcan?", ha preguntado, afeándole sus "indecisiones" en este tema y avisándole de que "no pueden situarse a medio camino entre el derecho de autodeterminación, que no existe, y la defensa de los derecho de todos los catalanes y todos los españoles". "No puede pretender confundir discrepancias, que las hay y son legítimas, con amparar desobediencias, que son siempre ilegales", ha aseverado.

"TEATRILLOS SEMANALES" DE RUFIÁN

Después, en su contestación a Rufián --quien ha exhibido una impresora en el hemiciclo a la que ha definido como "el cuerpo del delito"--, Santamaría ha vuelto a denostar el comportamiento de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, durante las broncas sesiones parlamentarias de la semana pasada y a contrastarlo con el respeto al "discrepante" que hay en el Congreso

"Este Estado que tanto le molesta es el que le permite a usted hacer sus teatrillos semanales. Forcadell mató la democracia y usted viene todos los miércoles a darle sepultura", ha replicado a Rufián, quien ha animado al Gobierno a dejar de "hacer el ridículo" y a hacer campaña por el 'no'. "Dejen de perseguir impresoras y persigan corruptos y ladrones", ha dicho Rufián.

De su lado, Santamaría ha insistido en que la democracia española es la que facilita a Rufián acudir al Congreso a decir "lo que quiera" sin ser silenciado. "Puede venir con eslóganes de camisetas, resumir sus mejores tuits de la semana o traer impresoras para enseñarnos hacer manuales para fabricarnos el referéndum en casa", le ha soltado.