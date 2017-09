El PSOE acusa a Ciudadanos de buscar el "show" incluso en cuestiones de Estado como Cataluña o el terrorismo

13/09/2017 - 11:30

El PSOE ha reaccionado este miércoles de forma inmediata a las descalificaciones que Ciudadanos ha vertido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso contra la propuesta socialista de crear una comisión parlamentaria que estudie la modernización del modelo territorial y que cuenta ya con el apoyo inicial de PP y Unidos Podemos.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Después de que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, tildara de "comisión show" la iniciativa socialista, la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, se ha apresurado a afear ante los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara Baja la actitud de los 'naranjas'.

"Sus intervenciones sí que son en sí mismas un show", ha comentado Robles visiblemente molesta por las intervenciones de Ciudadanos en la sesión de control, donde el partido de Rivera ha reclamado al Gobierno el informe que se comprometió a hacer sobre los atentados de Barcelona y Cambrils para detectar posibles fallos de seguridad.

Los socialistas coinciden con el Gobierno en que, apenas un mes después de los ataques, el Congreso no es el lugar para pedir explicaciones y exigir esa información, cuando hay una investigación judicial abierta bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional y cuando existe un foro, el del Pacto Antiyihadista, para hablar con discreción de estos asuntos sensibles que afectan a la seguridad nacional.

Ciudadanos no se ha sumado a la propuesta de comisión sobre el modelo territorial que proponen los socialistas porque ellos son partidarios de abrir el debate sobre la reforma constitucional para hacer hincapié en cuestiones de regeneración democrática, y no para acordar un nuevo encaje de Cataluña en España.

Robles ha reivindicado que la comisión que proponen los socialistas es una iniciativa seria en la que comparecerán "políticos, juristas, y economistas" que no merece ser descalificada como ha hecho Rivera.

La Mesa del Congreso, donde están representados PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, acordó este martes por unanimidad iniciar su tramitación. Pendiente de que la Junta de Portavoces se pronuncie, volverá a la Mesa de la Cámara Baja para aprobar su constitución, lo que no se espera que ocurra antes del próximo 1 de octubre, cuando está convocado el referéndum ilegal de independencia en Cataluña.

Como ya cuenta con el apoyo inicial de PP y Unidos Podemos, sólo con sus votos, unidos a los de los socialistas, la constitución de la Comisión saldría adelante.

En opinión de Robles, Ciudadanos pretende proponer un debate similar al que propone el PSOE "pero con mucho menos rigor y con mucha menos solvencia jurídica".

CONDICIONES PARA APOYAR INICIATIVA DE C'S

Los socialistas, ha añadido Robles, aún no han decidido el sentido de su voto ante la proposición no de ley anunciada por Ciudadanos en apoyo a las medidas del Gobierno para defender la legalidad en Cataluña puesto que aún no conocen el texto.

No obstante, Robles ha advertido de que apoyarán esa iniciativa sí se demuestra que busca unir, pero no se prestarán a propuestas que lo que pretendan sea "dividir todavía más a la sociedad española y catalana".

La exmagistrada ha lamentado que la formación 'naranja', a su juicio, esté demostrando en los últimos tiempos estar más preocupada en "llamar la atención", como ocurrió la semana pasada cuando Rivera acusó al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de no haber querido hacerse una foto a tres con él y con Rajoy para visibilizar la unidad de los tres partidos en Cataluña.

Los socialistas no quieren restringir el llamado bloque constitucionalista a estas tres formaciones y no deja de instar a Rajoy a que intente contar también con Unidos Podemos para buscar entre todos una salida a la crisis en Cataluña.