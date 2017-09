Tres concejales de Carmena y dos diputados de Podemos en Madrid firman un manifiesto a favor del referéndum catalán

13/09/2017 - 13:43

La plataforma 'Madrileños por el derecho a decidir' ha elaborado un manifiesto a favor del referéndum catalán que cuenta entre sus firmantes con el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, Carlos Sánchez Mato; los ediles de Ahora Madrid Montserrat Galcerán y Pablo Carmona, y los diputados de Podemos en la Asamblea de Madrid Isabel Serra y Raúl Camargo.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Estos nombres se unen a una lista de unos 80 firmantes --será difundido en redes sociales para que se adhiera quien lo desee-- que muestran su apoyo al referéndum catalán del 1 de octubre así como al acto a favor de esta consulta en Madrid.

Junto a estos políticos destacan nombres como el del actor Carlos Olalla, el catedrático Javier Sádaba, el periodista y escritor Manuel Blanco Chivite, el abogado Alberto Arregui, la activista ecofeminista Yayo Herrera, el escritor Isaac Rosa o el productor cinematográfico José María Lara.

El politólogo Jaime Pastor, miembro de la plataforma 'Madrileños por el derecho a decidir', ha asegurado este miércoles en rueda de prensa que "la expresión mayoritaria en Cataluña por el derecho a decidir y un referéndum ha de tener su apoyo en la sociedad madrileña, no solo por ser legítimo, sino por conectar con la aspiración de la ciudadanía madrileña a decidir".

Pastor ha asegurado que el Gobierno español "tiene la obligación de respetar este legítimo derecho y favorecer que la consulta se realice con plenas garantías democráticas, sin oponer obstáculos y respetando escrupulosamente la decisión que de ella se derive, como ha sucedido con Quebec y Escocia".

"Hay suficiente legitimidad para que desde Cataluña se adopte esa decisión; no se puede oponer a esta decisión la legalidad constitucional tal y como la interpreta el Gobierno de Rajoy, ya que lo que hemos oído es que lo que no es legal no es democrático, y eso es una aberración, porque la historia de la humanidad ha sido la lucha de derechos, y así se ha avanzado", ha expresado.

Según ha relatado Pastor, "el punto de partida" hasta llegar a día de hoy fue el rechazo del Estatuto catalán. "Esa sentencia fue, como ha dicho Pérez Royo, una ruptura del pacto constitucional del 78", ha aseverado.

"CHOQUE DE LEGALIDADES"

Por su parte, el catedrático emérito de Ética de la UAM, Javier Sádaba, ha cargado contra la "defensa" que realiza el Gobierno central de la Constitución. "Hicieron una contrarreforma exprés en agosto de 2011 del artículo 135, y este Gobierno es el responsable de un rescate bancario que supone una estafa, y eso sí es una vulneración efectiva de la legalidad constitucional, que es dejar en el vacío el reconocimientro de derechos constitucionales", ha añadido.

En opinión de Sádaba hay un "choque de legalidades, de legitimidades", pero considera que la legalidad defendida de Cataluña "puede ayudar a democratizar la sociedad española".

"No hay un ejercicio más democrático que llamar al pueblo para que libre y pacíficamente se exprese sobre su futuro, y por ello, desde una convicción profundamente democrática, es lo que corresponde apoyar en cualquier lugar", ha apostillado.

Además, ha señalado que no caerán "en la trampa del enfrentamiento entre los pueblos" ya que se trata de "ejercer los derechos democráticos de unos y otros".