1-O.- Pedro Sánchez comunica a Iglesias que ve preferible que Rajoy vaya al Congreso tras el 1-O, no antes

13/09/2017 - 14:06

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha comunicado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que cree "conveniente" que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la crisis independentista en Cataluña "tras" el referéndum convocado para el 1 de octubre, y no antes como propone la formación 'morada'.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

En un mensaje enviado por Sánchez a Iglesias, el líder socialista ha explicado que los socialistas apoyarán "todo debate que ayude a fortalecer las instituciones, que sume y no divida", han informado fuentes socialistas.

Unidos Podemos, a través del portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech, anunció horas antes en la sesión de control al Gobierno que su grupo pediría la comparecencia de Rajoy para que explique de forma "urgente" sus planes ante la situación generada en Cataluña con la convocatoria del referéndum. Domènech ha explicado que su grupo ha optado por dar este paso tras comprobar que el Ejecutivo no descarta aplicar la Ley de Seguridad Nacional o incluso el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

La propuesta de Unidos Podemos ha cogido con el pie cambiado al Grupo Socialista, que desconocía las intenciones de los 'morados'. Pero apenas horas después de conocerse, ha sido el propio Pedro Sánchez el que ha fijado el criterio: sí a la comparecencia de Rajoy sobre Cataluña, pero sólo tras el 1-O porque hacerlo antes sólo serviría para dividir.

DISCREPANCIAS CON CIUDADANOS

Un argumento similar, el de apoyar iniciativas que ayuden a sumar, y no a dividir, es el que han dado los socialistas a la proposición no de ley anunciada por Ciudadanos para mostrar el apoyo al Gobierno en la defensa de la legalidad de Cataluña. Aunque la dirección del Grupo Socialista tiene pendiente fijar el sentido de su voto, Robles ha vinculado el respaldo de su partido a que la propuesta busque unir, y no dividir aún más a la sociedad española y catalana.

Los socialistas están disgustados con el comportamiento mostrado en los últimos tiempos por Ciudadanos, al que ven sobreactuando y tratando de marcar perfil propio en temas de Estado como Cataluña y la lucha contra el terrorismo.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, descalificó la propuesta de comisión parlamentaria para modernizar el Estado autonómico propuesta por el PSOE, a la que ha tildado de "show", lo que ha irritado a los socialistas, que se ven como el único partido que está presentando propuestas realistas y serias para buscar una salida política a la crisis en Cataluña.