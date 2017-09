Villacís asegura que a Ahora Madrid "se le hace bola" gobernar la ciudad

Madrid, 14 sep (EFE).- La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado hoy que a Ahora Madrid "se le hace bola" gobernar y les ha recriminado que, en lugar de pensar en los ciudadanos y en solucionar sus problemas, están "más atentos a una guerra de sucesión".

Así lo ha manifestado Villacís en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, donde ha sido presentada por el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, quien ha asegurado que Villacís tiene "madera" para enfrentarse a corrientes políticas "destructivas, sectarias y que buscan la brecha y la ruptura".

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento ha insistido en que el gobierno de Manuela Carmena no ha cumplido "nada" de su programa electoral y ha asegurado que no se trata de "un partido de gobierno sino de oposición" y, por eso, Madrid "no avanza".

"El problema de todo esto es que si no funcionan bien internamente, las cosas tampoco funcionan bien fuera", ha reprochado y ha añadido que "la sensación de fractura pasa factura"

Ha apostillado que Ciudadanos ha demostrado "ser un partido de gobierno" porque han priorizado los acuerdos con "gente que piensa distinto" a través del "consenso y la acción".

Villacís ha recalcado que la participación ciudadana impulsada por el Gobierno de Carmena es "falsa" y que se trata de una estrategia de "propaganda" que "está hasta en la sopa", para conseguir votos "agradecidos" de cara a las elecciones municipales de dentro de dos años.

La concejal madrileña ha denunciado la red clientelar que, a su juicio, está creando Ahora Madrid, una candidatura que según Villacís ha contratado a más asesores de los que había en la etapa de Ana Botella (PP) en el Consistorio.

"No gobiernan, sólo están de manifas", ha apostillado.

Por contra, ha asegurado que una de las propuestas de Ciudadanos es optar por la "administración invisible" porque los madrileños sólo se deberían preocupar de "que la ciudad esté limpia, sea segura y ordenada" porque los protagonistas son "los madrileños no los partidos".

Para que Madrid se convierta en una ciudad puntera del siglo XXI habría que "investigar en lugar de discutir" sobre cómo avanzar y seguir desarrollando tecnologías que impulsen "proyectos de vanguardia" que "mejoren" la calidad de vida de los ciudadanos, ha defendido Villacís.

"Nosotros somos la diferencia entre no tener ideas y no tener complejos para avanzar", ha destacado y ha añadido que una de las características de Madrid es su "iniciativa creadora" pero hace años que "no somos referencia de nada".

Una de las innovaciones para mejorar la movilidad de Madrid que propone Ciudadanos es construir aceras y calzadas al mismo nivel, separadas por líneas de luces para que se puedan adaptar a las necesidades de la circulación de tráfico.

Igualmente ha defendido que se busquen soluciones para la contaminación y se apliquen medias alternativas de transporte público para que sea "más eficiente" porque los madrileños "no usan felices sus coches" sino como una "herramienta de conciliación".

Respecto a las obras de peatonalización de la Gran Vía, Villacís ha criticado este proyecto, al igual que la construcción de carriles bici porque "sólo pintan líneas" y no dan suficiente espacio a las ciclistas y ha añadido que el plan principal del Consorcio es "atrofiar la circulación de las grandes arterias de la capital".

También ha censurado las viviendas prefabricadas -microguetos, según Villacís- propuestas para colectivos vulnerables por el Gobierno de Manuela Carmena, que anunció estar construyendo 4.000 viviendas cuando sólo está edificando 77, según la edil.

En Madrid hay mucha vivienda vacía y el Consistorio debería funcionar como mediador, ha defendido.

Ante el desafío catalán, Villacís ha recalcado que el referéndum del 1-O "no se va a producir" y ha asegurado que la solución es que se celebren unas nuevas elecciones en Cataluña "para coger oxígeno" y construir una "Cataluña constitucionalista".

"Se está relegando la democracia y neutralizando las libertades en el Estado español", ha concluido la portavoz municipal.