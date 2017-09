Maestre dice que los ediles de AM son libres de acudir al acto pro referéndum

Madrid, 14 sep (EFE).- La portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha dicho hoy que los ediles de Ahora Madrid son libres de asistir al acto pro referéndum que no podrá celebrarse en un local municipal, y ha dicho que le parece "maravilloso" que algunos compañeros hayan firmado el manifiesto de la plataforma.

Rita Maestre ha hecho estas afirmaciones en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en respuesta a los periodistas que le han preguntado, por una parte, si el Gobierno municipal apoya el acto y, por otra, qué opinión le merece que los ediles de Ahora Madrid Pablo Carmona, Montserra Galcerán y Carlos Sánchez Mato hayan firmado un manifiesto de apoyo a los organizadores.

"No tengo yo, la verdad, ninguna intención de asistir, tampoco que yo sepa la alcaldesa, no lo sé de todos los miembros del equipo de Gobierno. En todo caso, pese a ser un acto que no ha sido ni convocado ni impulsado por el Ayuntamiento ni por Ahora Madrid, la asistencia es libre y por lo tanto es posible que suceda", ha respondido la portavoz municipal.

'Madrileños por el Derecho a decidir' lanzó un manifiesto de apoyo a la celebración del referéndum catalán del 1 de octubre que respaldan miembros del equipo de Gobierno de Manuela Carmena y diputados regionales de Podemos, como Pablo Carmona, Raúl Camargo, Montserrat Galcerán, Jacinto Morano, Isabel Serra o Carlos Sánchez Mato.

"Me parece fantástico", se ha limitado a responder Rita Maestre cuando los periodistas le han pedido su opinión sobre el apoyo de sus compañeros a este manifiesto.

Cuando le han pedido una justificación a esa opinión, la portavoz ha añadido: "Porque vivimos en un país afortunadamente libre en el que cada uno tiene derecho a opinar y a expresar sus opiniones políticas dónde y cuando le parezca pertinente".

Un juzgado de Madrid ha decretado la suspensión cautelar de la cesión de un local del Ayuntamiento de Madrid para la celebración de un acto a favor del referéndum de Cataluña el próximo domingo, como pidió el PP.

El Ayuntamiento de Madrid ha suspendido de forma definitiva el acto pero presentará alegaciones a la decisión judicial.

Este acto, cuya solicitud tramitó en nombre de la asociación La Comuna el número 41 de la lista de Ahora Madrid, Pedro Casas, defiende que "se realicen consultas sobre los necesarios cambios políticos y sociales que hay que introducir en el régimen del 78, surgido de una transición tutelada".

Esa entidad realizará el evento en algún otro lugar de Madrid que aún no ha hecho público.

Preguntado al respecto, el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ha garantizado que habrá seguridad en el evento, adonde algunos grupos de extrema derecha han mostrado su intención de ir.