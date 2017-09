Carmena: Sánchez Mato y Mayer no están imputados, no tengo nada más que decir

Madrid, 15 sep (EFE).- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha reiterado hoy que sus "compañeros" Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer no están imputados por encargar dos informes externos para denunciar el Open de Tenis y ha asegurado que "no tiene nada más que decir" respecto a la declaración el próximo lunes de ambos ediles.

Según ha manifestado hoy la regidora madrileña a preguntas de la prensa "no hay nada más que seguir el procedimiento judicial para ver que los compañeros no están imputados" por lo que no ha entrado a valorar la declaración del lunes.

El delegado de Economía y Hacienda y la titular de Políticas de Género y Diversidad declararan el próximo lunes en calidad de investigados después de que el PP se querellase se contra ambos y contra la exconsejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela por encargar "a dedo" dos informes externos por 50.000 euros.

A partir de estos informes denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción el convenio de gestión del torneo de tenis sin el conocimiento de la alcaldesa Carmena, que posteriormente los destituyó del consejo de administración de la empresa pública.

Al considerar que sus ediles no están imputados por delitos de prevaricación, delito societario y malversación de fondos, sino que declararán como querellados, la regidora no les cesó ni pidió su dimisión, una renuncia que sí exigirá en caso de "imputación formal", según afirmó Carmena en el pasado mes de junio.

"Si fuera así, si hubiera una imputación formal por un delito de corrupción, tengan por seguro que mi postura sería clara y determinante: naturalmente que sí, que en ese caso habría que dimitir", afirmó entonces Manuela Carmena.