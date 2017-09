Carmena pide al PP debatir en el Ayuntamiento y no por "recaditos" en prensa

Madrid, 15 sep (EFE).- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha subrayado hoy que los debates entre los grupos municipales se deben tener en el seno del Ayuntamiento de forma directa y no, en referencia al PP, por "recaditos" a través de los medios de comunicación.

La regidora se ha referido así a la petición de los 'populares' de que reprenda a tres de sus ediles -Montserrat Galcerán, Carlos Sánchez Mato y Pablo Carmona- por firmar el manifiesto a favor del acto pro reférendum de Cataluña que el domingo se celebrará en un espacio privado de Madrid después de que la justicia suspendiese cautelarmente la cesión de un local municipal.

"Lo único que tengo que decir es que no tengo noticia alguna de esa petición del PP", ha afirmado Carmena a preguntas de la prensa durante un acto.

Carmena ha indicado que en el Ayuntamiento hay que acostumbrarse a que lo importante "es el diálogo que mantenemos directamente" y cree que es "necesario" que el intercambio se mantenga en ese marco, el del Pleno municipal.

"No podemos estar aquí como un telégrafo, de recaditos, uno le dice a un periodista, otro a otro. No, amigos, eso no es serio", ha asegurado la alcaldesa.