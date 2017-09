Comisión Europea: "El respeto a la Constitución española es el punto de partida para cualquier debate"

15/09/2017 - 12:58

El primer vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha avisado este viernes de que no caben "malos entendidos" en cuanto a la posición de Bruselas con respecto al desafío independentista y ha dejado claro que el respeto a la Constitución española es "el punto de partida de cualquier debate" sobre esta cuestión.

BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)

"Lo repetiré 50 veces si hace falta, lo que dice la Comisión Europea es que esperamos de los Estados miembros y de sus ciudadanos el respeto del orden constitucional en nuestros Estados miembros", ha respondido Timmermans en una rueda de prensa, al ser preguntado por la posición de Bruselas sobre el referéndum del 1 de octubre.

Timmermans ha dicho "no tener ganas" de entrar en el debate sobre las diferentes interpretaciones dadas a las palabras del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, sobre el reconocimiento a un hipotético referéndum legal, pero ha sido firme respecto a que no hay "malos entendidos" y que la posición comunitaria no ha cambiado.

"Está claro que para la Comisión y para su presidente, para no crear equívocos, el respeto de la Constitución española es el punto de partida de cualquier debate", ha remachado.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)