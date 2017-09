El PP recomienda a Carmena que se preocupe por los recaditos de sus ediles

Madrid, 15 sep (EFE).- El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recomendado hoy a la alcaldesa Manuela Carmena que se preocupe de los "recaditos" que le dejan sus propios concejales y no de los de la oposición que habla ante los medios de comunicación ejerciendo su libertad de expresión.

El líder de los 'populares madrileños' ha valorado así las declaraciones de Carmena, quien esta mañana ha pedido que los grupos municipales mantengan un diálogo directo en el seno del Ayuntamiento en lugar de mandarse "recaditos" a través de los periodistas.

"No podemos estar aquí como un telégrafo, de recaditos (...) no, amigos, eso no es serio", ha dicho la alcaldesa preguntada por la petición del PP de que reprenda a tres de sus concejales -Carlos Sánchez Mato, Monsterrat Galcerán y Pablo Carmona- por firmar un manifiesto a favor de un acto pro referéndum en Cataluña.

"Manuela Carmena dice el otro día: no lo del Constitucional está muy bien suspendido y hay tres concejales que le envían un recadito, que es que firman a favor del referéndum ilegal del 1 de octubre", ha explicado Martínez-Almeida, crítico con que la regidora afee las declaraciones de la oposición.

El portavoz del PP ha acusado a los concejales de Ahora Madrid de estar "constantemente" desafiando y engañando a Carmena; "La engañó Sánchez Mato con el Open de Tenis, ¿eso no lo considera un recadito?", se ha preguntado.

En el PP dicen "lo mismo en público que en privado", ha subrayado Martínez-Almeida, que dice no saber si Ahora Madrid puede "decir lo mismo".

A juicio de Martínez-Almeida, "es extraño que la campeona de la libertad de expresión se queje de que nosotros utilicemos los medios de comunicación y prefiera que sean conversaciones privadas".

"Vamos a seguir diciendo en los medios de comunicación, en ejercicio de nuestra libertad de expresión, todo aquello que creamos conveniente", ha apostillado el concejal 'popular'.

Preguntado sobre la intención de la Fiscalía de pedir la imputación del exalcalde y expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, Martínez-Almeida ha expresado su respeto "total y absoluto tanto a las actuaciones de la Fiscalía como a los órganos judiciales".

Martínez-Almeida ha opuesto su respeto a los tribunales a las críticas, como la del colectivo convocante Madrileños por el derecho a decidir, hacia el juez José Yusty, que el pasado martes suspendió cautelarmente la cesión de un local municipal para un debate sobre la autodeterminación en Cataluña.

"Nosotros a diferencia de otros no nos vamos a poner a escarbar en Google a ver si un juez ha dicho una cosa, a ver qué ideología tiene (...) para nosotros lo que cuenta es el respeto a las actuaciones de la Fiscalía y por tanto nosotros en todo momento acatamos las resoluciones judiciales y no nos dedicamos a investigar los antecedentes de un juez", ha concluido Martínez-Almeida.

Un juzgado de Madrid decretó el martes la suspensión cautelar de la cesión de un local del Ayuntamiento para la celebración de un acto a favor del referéndum de Cataluña el próximo domingo, como pidió el PP, en un auto contra el que el Gobierno de Manuela Carmena va a presentar alegaciones en la mañana de hoy.

Tras la suspensión judicial, los organizadores han anunciado que realizarán el evento en algún otro lugar de Madrid que aún no han hecho público.