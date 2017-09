Lambán insiste en que una bicefalia "es imposible de gestionar" y dificultaría el funcionamiento del PSOE y del Gobierno

15/09/2017 - 14:08

El secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, ha insistido este viernes en que una bicefalia en el liderazgo del partido en Aragón y en la Presidencia del Ejecutivo autonómico "es imposible de gestionar" y "absolutamente indeseable", dado que dificultaría el normal funcionamiento tanto de la formación como de la institución.

AINZÓN (ZARAGOZA), 15 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación en Ainzón (Zaragoza), donde ha asistido a la XXVIII Fiesta de la Vendimia, Javier Lambán se ha referido de este modo al proceso de primarias que desarrolla el PSOE aragonés y que culminará el próximo 8 de octubre con la votación para elegir al nuevo secretario general del partido, cargo al que también opta la exconcejal del consistorio zaragozano, Carmen Dueso.

"He dicho en innumerables ocasiones que me presento para revalidar mi cargo de secretario general no porque tenga ninguna ambición de acumular cargos, sino porque creo que es muy difícil, prácticamente imposible, presidir un Gobierno y no ser a la vez el máximo responsable político de tu propia organización", ha sostenido el también presidente del Ejecutivo aragonés.

En este sentido, ha relatado que en su intervención en el Debate del estado de la Comunidad, celebrado este miércoles y jueves en las Cortes, "me imaginaba en la hipótesis de que en la tribuna estuviera el jefe político de mi partido controlándome y se me hacía absolutamente imposible de imaginar", por lo que ha recalcado que "esa bicefalia, en caso de producirse, resultaría muy negativa para el PSOE, resultaría muy negativa para el propio Gobierno y no me parecería en absoluto deseable, por eso me presento a la Secretaría General del partido".

En el debate este jueves ya indicó que "espero ganar las primarias y espero ganar las próximas elecciones autonómicas" porque su proyecto político "está perfectamente definido, estructurado y pensado para realizarse no en una sino en dos legislaturas" y en estos dos años de mandado "lo estoy desarrollando, estoy cumpliendo mi compromiso con los aragoneses".

Por ello, "cuando dije que el 9 de octubre seguiré siendo presidente, primero expresaba mi condición, mi tranquilidad en el sentido de que creo que ganaría las primarias y también expresaba mi deseo político de desarrollar ese proyecto hasta el final", ha sostenido.

PARADÓJICO

En su opinión, una bicefalia "es absolutamente indeseable" dado que con dos líderes "es muy difícil que funcione un partido político y mucho menos un Gobierno". En este punto, ha expresado irónico su agradecimiento a la candidata Carmen Dueso y al presidente de la Diputación de Huesca (DPH), Miguel Gracia, que la apoya, porque han hablado de su gobierno "en términos muy elogiosos, pero es paradójico que elogien a mi gobierno y que intenten sustituirme".

"En cualquier caso, esa es la grandeza de la democracia que incluye paradojas y contradicciones como estas", ha observado, al estimar que "es difícil elogiar a un presidente del gobierno y denigrar a un presidente del gobierno como secretario general, no me imagino que quien no me apoya para secretario general me pudiera apoyar para presidente del gobierno", ha comentado.

Lambán ha mostrado su deseo de seguir liderando el Ejecutivo autonómico "para desarrollar un proyecto político que es del PSOE", pero también quiere ganar las próximas elecciones de 2019, "algo que no depende en absoluto de las primarias del PSOE".

"ES UNA ANOMALÍA"

Ha reiterado de nuevo que una bicefalia "es imposible de gestionar, lo he pensado siempre, esa es la razón por la que me presento a la Secretaría General e insisto que la celebración del Debate me ha reafirmado más" en esa convicción.

"Estos días he podido defender con mucha convicción, con mucha fuerza, el proyecto político que desde el Gobierno de Aragón trato de llevar adelante y me he dado cuenta de que defenderlo con fuerza es imposible si no se tiene el liderazgo del partido".

Como ejemplo, ha apuntado que "discutía con Luis María Beamonte de política y confrontábamos puntos de vista, pero lo hacíamos dos líderes políticos que somos líderes en este momento de nuestro propio partido y creo que eso es lo normal en la democracia representativa europea y cualquier otra cosa es una anomalía", ha sentenciado.