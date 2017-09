El PP cree que Rommy Arce no está capacitada para ser concejala y el PSOE-M lo sabe

Enlaces relacionados El Parlament insta al Gobierno a modificar los criterios para la obtención de becas (12/09)

Madrid, 15 sep (EFE).- El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida, ha defendido hoy que Rommy Arce "no está capacitada" para ser la concejala presidenta de Arganzuela y Usera y ha criticado al PSOE por no reprobarla el pasado miércoles y anteponer, a su juicio, "sus intereses partidistas".

Martínez-Almeida ha criticado que los socialistas madrileños votarán en contra de reprobar a Arce en el pleno de la Junta Municipal de Arganzuela a pesar de que en julio estuvieron a favor.

Ha cambiado el criterio "y la única explicación es por no hacer seguidismo al PP", ha afeado Martínez-Almeida.

"No es una cuestión de PP o no PP, es una cuestión de si Rommy Arce está capacitada para ser concejala, ellos saben que no está capacitada", ha añadido el líder de los 'populares' madrileños en declaraciones a la prensa durante su visita al Centro Dotacional Integrado de Arganzuela.

A juicio de Martínez-Almeida, los socialistas "no tienen la valentía" de "decir basta ya a Rommy Arce" pese a soportar con sus votos al Gobierno de Manuela Carmena.

Por ello, al PSOE-M le ha pedido anteponer el interés general a sus intereses partidistas. "El interés general es que Rommy Arce el otro día debió ser reprobada por el pleno de Arganzuela", ha defendido.

El portavoz 'popular' y varios miembros de su grupo han visitado hoy el Centro Dotacional Integrado de Arganzuela, donde han criticado la "dejación" del Gobierno municipal y que Arce no haya acudido a visitar este emplazamiento, que aúna biblioteca, polideportivo y centro de mayores.

"A Rommy Arce lo último que le preocupan son los problemas de los madrileños", ha apostillado Martínez-Almeida.

La cafetería del centro, "lleva cerrada desde hace más de dos años", ha censurado, mientras que "otra ocurrencia fue dejar sin servicio de seguridad a esta instalación deportiva".

El Ayuntamiento va a ejecutar unas obras "ahora" por lo que la piscina cerrará en noviembre "con el consiguiente perjuicio para todos los usuarios", ha criticado Martínez-Almeida, que en su visita a Arganzuela ha escuchado quejas de algunos usuarios, quienes también se han afanado por enseñarle a jugar a la petanca.

Han quitado dos bancos y no han replantado los árboles, ha explicado un vecino a los ediles 'populares'.