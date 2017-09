Luis de Guindos insiste en el "enorme" coste económico de las "veleidades independentistas"

Tallin, 15 sep (EFE).- El ministro español de Economía, Luis de Guindos, insistió hoy en que "cualquier veleidad independentista" tendría un enorme impacto económico en Cataluña, al tiempo que afirmó que el Gobierno lo impedirá para proteger al conjunto de la sociedad catalana.

"Cualquier tipo de veleidad independentista, que no va a ocurrir, no se va a concretar, tendría un coste enorme desde el punto de vista de la prosperidad económica para la sociedad catalana y, por lo tanto, el Gobierno español no va a dejar que eso ocurra", dijo Guindos en los márgenes de la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) que se celebra en Estonia.

Consideró que desde el punto de vista institucional la situación en Cataluña es "extremadamente grave", pero subrayó que la respuesta del Ejecutivo "está a la altura del reto planteado" y "de los incumplimientos, las ilegalidades, que se plantean por parte de otros".

"El Gobierno español no va a entrar en provocaciones, hará lo que tiene que hacer, y lo primero y más importante es proteger al conjunto de la sociedad catalana", agregó Guindos.

En tal sentido, indicó que "Cataluña es una economía importantísima para España y España es importantísima para Cataluña".

En relación con el plazo de 48 horas dado por el Gobierno al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad que garantice que ni un solo euro de los presupuestos irá destinado al referéndum ilegal del 1 de octubre, o el Estado asumirá los pagos del gobierno autónomo catalán Guindos recalcó que es "consecuencia" de un "incumplimiento" de ese Ejecutivo.

Éste, explicó el ministro, "se ha producido cuando han dicho que no estaban certificando, de algún modo, que el procedimiento presupuestario garantizaba que no había ningún tipo de financiación de actuaciones que tuvieran que ver con el referéndum".

"No se intervienen las funciones (de la Generalitat), en absoluto, lo que se hace es controlar los pagos", añadió.

Por otra parte, en relación con las declaraciones del jueves sobre Cataluña hechas por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y matizadas hoy por su vicepresidente primero, Frans Timmermans, el titular de Economía español consideró que "el planteamiento de la Comisión es siempre el mismo".

Se mostró "convencido" de que el planteamiento será de "cumplimiento de la Constitución, respeto a las decisiones del Tribunal Constitucional y a la legalidad".

"En Europa la legalidad y el respeto de las normas es una cuestión prioritaria", afirmó.

De Guindos aseguró que durante la reunión con los ministros europeos, uno de ellos, que no quiso identificar, le transmitió su "apoyo al planteamiento del Gobierno español" en este asunto.