El PP dice que el nuevo auto ratifica la imposibilidad de ceder un local municipal

Madrid, 15 sep (EFE).- El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, ha dicho hoy que el nuevo auto del juez ratifica la imposibilidad de celebrar un acto a favor del referéndum catalán en un local municipal, ya que la controversia no era limitar la libertad de expresión sino hacer "apología" de una consulta "ilegal".

El juez ha rechazado las alegaciones del Consistorio madrileño en las que, entre otras cuestiones, defendía que la suspensión cautelar, a instancias del PP, del acto organizado para el próximo domingo en el centro cultural Matadero, vulnera "valores y principios constitucionales" y derechos fundamentales como la libertad de expresión o ideológica de los convocantes.

"Como dice el propio auto, la cuestión no está en la libertad de expresión, que no se pone en duda tal derecho fundamental, lo que se dice es que no está en este caso permitido ceder un local municipal, ha señalado Martínez Almeida.

José Yusty considera en el auto que "sin negar las consecuencias políticas o al menos mediáticas que la cuestión acarrea, lo que se debate e impugna no es la libertad de expresión, que no se pone en duda, sino única y exclusivamente si puede el Ayuntamiento de Madrid ceder un local municipal para la celebración de un acto que se titula 'En Madrid por el derecho a decidir'".

Una expresión que, según argumenta el juez, se ha repetido "innumerables veces por los movimientos y grupos secesionistas que propugnan un referéndum no autorizado para el día 1 de octubre en Cataluña".

El portavoz ha recalcado que la "controversia" en este asunto es que no se puede ceder un local público "para hacer un acto de apología de un referéndum ilegal que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional.", por lo que esperan desde el PP que el Ayuntamiento "acate esta resolución".

"Carmena pedía al grupo municipal del PP esta mañana que no le enviáramos recaditos a través de los medios de comunicación y ahora le decimos que no se preocupe, que el recadito se lo ha mandado la justicia", ha comentado.

El líder de los 'populares madrileños' ha valorado así las declaraciones de Carmena, quien esta mañana ha pedido que los grupos municipales mantengan un diálogo directo en el seno del Ayuntamiento en lugar de mandarse "recaditos" a través de los periodistas.