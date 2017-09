Amnistía Internacional expresa "preocupación" por la suspensión del acto pro 1-O

Madrid, 15 sep (EFE).- Amnistía Internacional (AI) ha expresado su "preocupación" ante la decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Madrid de suspender el acto convocado en Matadero por la plataforma 'Madrileñ@s por el derecho a decidir', cuya celebración tendría lugar el próximo domingo, 17 de septiembre.

Para Amnistía Internacional, esta suspensión constituye "una restricción desproporcionada del derecho a la libertad de expresión", recogido en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por España, señala en un comunicado.

Al tratarse de un acto "íntimamente ligado al derecho de libertad de expresión", de vital importancia para el pleno disfrute de otros derechos, sólo puede haber restricción si se dan tres casos simultáneos: si está expresamente fijado por ley; si es necesario para proteger intereses públicos especificados o derechos de terceros; si es necesario "para la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas".

En opinión de AI, la suspensión decretada por el juez Yusty Bastarreche "no ha tomado en consideración si concurrían o no los requisitos establecidos por la normativa internacional para poder imponer restricciones al derecho a la libertad de expresión, y no ha aplicado el test de proporcionalidad exigido por el artículo 21 del PIDCP".

Según la jurisprudencia, "todo límite al ejercicio de un derecho fundamental debe ser necesario y proporcional, y las autoridades tienen la obligación de demostrar que la medida impuesta es la menos restrictiva y es compatible con los principios democráticos".

También deben asegurarse de que "una restricción más leve no es suficiente, garantizando en todo caso que no se pone en peligro el derecho en sí", según AI.

Según la solicitud presentada por la Asociación La Comuna al Ayuntamiento, el acto se convocaba bajo el título 'En Madrid por el derecho a decidir' y habría consistido "en la intervención de varias personas, lectura de algún poema, proyección de algún vídeo y posible interpretación de alguna canción".

La decisión del Ayuntamiento de autorizar su celebración en un espacio de su titularidad, la Nave Terneras del antiguo Matadero de Legazpi, fue objeto de recurso contencioso administrativo por el grupo municipal Popular, que solicitó la medida cautelarísima de suspensión de dicho acto.

La suspensión dictada por el juez se basaba en que sería un acto de apoyo a una consulta convocada por la Ley del Referéndum catalana, que ya había sido suspendida por el Tribunal Constitucional y que atentaría contra la propia Constitución española, añade AI en el comunicado.

Por tanto, a criterio del juez, dicho evento, en tanto constituiría un acto de apoyo a un referéndum ilegal, no puede estar amparado por la actuación del Ayuntamiento de Madrid, ni utilizar locales del que éste es titular.

Una interpretación que no comparte AI, que además recalca "el derecho a la libertad de expresión es aplicable a toda clase de información e ideas de toda índole, comprendiendo diferentes formas de expresión y medios para su difusión".