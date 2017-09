Albiol avisa a Puigdemont: "Quien apuesta contra España, acaba perdiendo"

Barcelona, 15 sep (EFE).- El líder del PP Catalán, Xavier García Albiol, ha avisado hoy al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a su vicepresidente, Oriol Junqueras, de que "quien apuesta contra España, acaba perdiendo la partida", ya que el Gobierno defenderá la "democracia" frente al "totalitarismo".

Albiol ha intervenido esta tarde en la Junta Directiva extraordinaria del PP Catalán, que ha presidido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que ha contado con la asistencia de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, las ministras María Dolores de Cospedal y Dolors Montserrat, o el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, entre otros.

El dirigente ha reconocido que mucha gente en Cataluña "no lo está pasando bien" debido al proceso independentista, ya que "no se trata de si se permite el referéndum o no, sino que se trata de democracia frente al totalitarismo del Govern de la Generalitat, de democracia frente a la insumisión en el respeto a la legalidad".

Frente a ello, ha garantizado que el PPC tiene "fuerza y ganas" para enfrentarse al "golpe a la democracia" en Cataluña, así como "confianza absoluta en las instituciones de derecho y en el presidente Rajoy".

"Puigdemont y Junqueras han apostado contra España. Y quien apuesta contra España, acaba perdiendo la partida", ha aseverado Albiol, que ha alertado de que ambos mandatarios han "perdido la realidad de vista y viven instalados en una realidad virtual, convencidos de que las resoluciones de la justicia no van con ellos, que la ley puede ir por un camino, pero no les afecta".

A su juicio, "la Generalitat ha perdido su autoridad política, referencia moral y representación real del conjunto de catalanes", ya que en estos momentos, ha criticado, "no existe ninguna diferencia entre la CUP, ERC y una CDC que ha abandonado la centralidad para convertirse en una mala copia de los antisistema".

Dirigiéndose al independentismo, ha dicho: "lamentablemente tenían razón de que el mundo está mirando a Cataluña: está mirando cómo se pisotean los derechos elementales, se dinamitan procedimientos legales, se ignora a órganos consultivos y se amenaza a alcaldes que no piensan como ellos".

Pero ha trasladado un mensaje de confianza y tranquilidad, ya que "el Estado de derecho ganará este partido, que se juega dentro de las reglas que marca el ordenamiento jurídico y la UE". "¡Mal que les pese a algunos, Cataluña es España!", ha asegurado.

Y ha cargado contra la carta enviada por Puigdemont, Junqueras y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a Rajoy y al Rey Felipe VI: "No se puede plantear diálogo cuando lo condicionas sólo a lo que ti te apetece, al referéndum sí o también".

Por último, Albiol ha pedido abandonar los "planteamientos de regate corto" y las "actitudes partidistas" y ha empezado a PSC y Cs a luchar "unidos" frente al "independentismo radical" en defensa de la "democracia y las libertades" y para "dar voz" a los catalanes que viven en "silencio" y son "invisibles" para la Generalitat.