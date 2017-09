Oltra, sobre Cataluña: "Debemos hacer patriotismo de la gente, cuando mi bandera es mi vecino hacemos pueblo y país"

16/09/2017 - 15:02

La vicepresidenta del Consell y líder de Compromís, Mónica Oltra, ha abogado este sábado, en relación al referéndum convocado para el 1 de octubre en Cataluña, por "hacer patriotismo de la gente". Y ha aseverado: "Si mi bandera es mi vecino, estamos haciendo pueblo y estamos haciendo país".

VALENCIA, 16 (EUROPA PRESS)

"Llevan tres semanas preguntándome por la independencia y me dan ganas de explicar que a mí lo que de verdad ahora más me preocupa y me ocupa es la dependencia, la atención a las personas dependientes", ha reivindicado en su intervención en la reunión de la Mesa Nacional de Iniciativa del Poble Valencià-Compromís, celebrada en Valencia, informa la coalición en un comunicado.

Oltra ha vinculado así el "patriotismo de la gente" a las políticas impulsadas por el Gobierno autonómico, con "medidas que están mejorando la vida de las personas", entre las que ha destacado que "en solo dos años, 30.000 personas que no estaban en el sistema de dependencia ahora lo estén".

También ha apuntado "que no se tenga que pagar por los libros de texto de los niños y que ya no se tengan que abandonar tratamientos porque no se pueden pagar las medicinas, con la eliminación del copago que beneficia a 1,3 millones personas". Ha recordado al respecto que la Comunitat es "la única autonomía que sufraga todo el tratamiento para la Hepatitis C en todos sus estadios".

"Somos la comunidad autónoma donde más ha crecido el empleo industrial, con 65.000 puestos de trabajo industriales nuevos, hemos impulsado el programa Avalem Plus para incorporar a jóvenes a trabajar a los ayuntamientos y estamos protegido la huerta y el litoral", ha reivindicado.

La vicepresidenta ha incidido además en la apuesta del Consell por poner "freno a la especulación y al negocio de unos cuantos, propiciando que la vivienda sea realmente un derecho", al tiempo que ha señalado a la región como "referente en transparencia, buenas prácticas y lucha contra la corrupción". "Todo esto lo hemos hecho siendo la autonomía peor financiada", ha manifestado.

Ante esta situación, ha vuelto a exigir "financiación e inversiones justas y regularización de la deuda". "Por eso es importantísimo que la sociedad valenciana haga esa gran movilización que se está preparando", ha añadido.

En definitiva, Mónica Oltra ha subrayado que el Gobierno valenciano ha "demostrado en solo dos años que las políticas del Botànic tienen un impacto positivo en la gente y en nuestra economía". "La gente lo sabe porque lo está notando. Por fin hay un gobierno del cual un ciudadano, vote a quien vote, y sea cual sea su ideología, puede sentirse orgulloso", ha celebrado.

GOBIERNO "A CONTRACORRIENTE"

La también consellera de Igualdad ha indicado, no obstante, que "el del Botànic es un gobierno a contracorriente de lo que está pasando en el mundo".

Pero, en su opinión, "esta anomalía política va a durar mucho, porque las medidas que estamos impulsando deberían representar la normalidad política". "La gente debe saber que aquí hay un gobierno que nunca les va a vender y que de ello Compromís somos garantía", ha remachado.