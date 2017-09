1-O.- Rajoy garantiza que no habrá referéndum: "Nos van a obligar a lo que no queremos llegar"

16/09/2017 - 15:09

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado este viernes en Barcelona que no habrá referéndum en Cataluña y ha pedido a los independentistas que "no subestimen la fuerza de la democracia española". "Nos van a obligar a lo que no queremos llegar", ha enfatizado.

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado en una intervención ante la Junta Directiva del PP catalán reunida de forma extraordinaria en Barcelona, donde ha advertido a Carles Puigdemont de que cuanto más tarde en rectificar más grave serán las consecuencias. "Lo digo con la misma serenidad que firmeza. No habrá referéndum", ha afirmado.

El presidente del Gobierno ha defendido las actuaciones realizadas hasta ahora por la Fiscalía y los cuerpos policiales contra la consulta y ha asegurado que, de aquí a la fecha del referéndum, "el Estado va a seguir actuando porque es su obligación".