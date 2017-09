Carmena rechaza los "consejos no oportunos" de que delegue el área de Cultura

Madrid, 18 sep (EFE).- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha considerado hoy que, con ella al frente, en el área de Cultura "las cosas van extraordinariamente bien o cada vez mejor" y ha rechazado los consejos a su juicio inoportunos del PSOE para que delegue el área de nuevo en uno de sus concejales.

"Gracias, Mar, por tus consejos. No son acertados", ha dicho la alcaldesa en la comisión de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid cuando la socialista Mar Espinar le ha reprochado que "no es normal que una alcaldesa, a mitad de legislatura, agarre una concejalía y no la suelte".

Manuela Carmena ha considerado que la edil socialista ha formulado "una serie de descalificaciones que no son ni oportunas y ni siquiera tienen respaldo público" porque en su opinión "lo que importa es que la gestión sea cada vez más excelente" en el área que ella asumió temporalmente tras la destitución de la exdelegada Celia Mayer.

La alcaldesa ha puesto en valor su trabajo para poner en marcha el Consejo Local de Cultura y se ha enorgullecido además de convocar a la oposición a todos los actos y escucharla, además de negar que el área haya "ningún problemón".

La edil del PSOE ha considerado que la alcaldesa se ha quedado al frente del área "para apagar fuegos", algo que, ha dicho, "no ayuda a la ciudad", y le ha sugerido que deje de ser alcaldesa si quiere quedarse con el área.

La alcaldesa de Madrid mostró el pasado 8 de septiembre su intención de seguir "de momento" al frente del área de Cultura y Deportes sin ceder la responsabilidad a ninguno de sus ediles, ya que trabaja en nuevos equipos y programas y cree necesario mantener la "estabilidad" alcanzada.

"En este momento es interesante que mantengamos esta estabilidad; qué va a pasar más adelante no lo sé, depende un poco de cómo vaya funcionando el Ayuntamiento", expuso la alcaldesa entonces.

Manuela Carmena dijo en marzo, cuando destituyó a Celia Mayer, que le harían falta tres meses para reorganizar el departamento, aunque en un desayuno informativo a mediados de junio dejó entrever que no habría "una sustitución absoluta" sino que el cambio consistiría en "compartir" el área.