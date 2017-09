El Ayuntamiento de Madrid ofrece al Gobierno veinte pisos más para refugiados

Madrid, 18 sep (EFE).- La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, ha anunciado que esta corporación municipal ha puesto a disposición del Gobierno otros 20 pisos para facilitar la acogida de personas refugiadas.

Higueras ha apoyado con su presencia la denuncia presentada hoy por Oxfam Intermón contra el Gobierno español por incumplir los compromisos ante la UE respecto a la acogida de refugiados, ya que sólo ha trasladado al 13,7 por ciento de los refugiados desde Grecia e Italia de los que estaba obligado a reubicar.

La responsable municipal ha ofrecido al Gobierno "todos los recursos" que precise para facilitar esta acogida.

"El Ayuntamiento puso a disposición del Gobierno 20 pisos para refugiados que ya están ocupados y vamos a poner 20 viviendas más porque no queremos que la falta de recursos sea un motivo que puedan alegar para que estas personas no vengan", ha dicho Higueras.

La edil ha asegurado que "no se puede mirar para otro lado" y ha destacado que el Ayuntamiento de la capital y otros muchos de España no quieren "mirar para otro lado y por eso no valen las excusas que se están dando".

"Nuestro Ayuntamiento y otros muchos estamos intentando, fomentado y ayudando, poniendo todos los recursos necesarios y que están a nuestro alcance para que el Gobierno cumpla" con los acuerdos asumidos ante la UE.

Según la responsable municipal, el compromiso de esa corporación "es facilitar todos los recursos, no solo de vivienda, sino también de atención social y cualquier otro, para que no sea una excusa de que no hay viviendas o atención social para los refugiados.

"Estamos aquí apoyando este acto y queremos exigir al Gobierno que cumpla con sus compromisos", ha insistido la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid.

Oxfam Intermón ha abierto la vía para llevar a los tribunales al Gobierno, pidiendo hoy a la Comisión Europea que actúe contra España por incumplir sus compromisos de acogida.

El director general de Oxfam, José María Vera, ha explicado ante la sede en Madrid de la Comisión Europea que la ONG ha presentado una denuncia contra el Gobierno, con el apoyo también del PSOE y de Unidos Podemos, para que la institución europea asegure que España cumple con las cuotas comprometidas, que eran 17.337 refugiados, con la acogida de 9.323 de ellos de obligado cumplimiento.

Pero junto a la demanda Oxfam también ha reclamado a la Comisión, mediante un requerimiento, que "envíe un dictámen y una carta motivada que abra la posibilidad de que la Justicia Europea actúe antes de que expire el plazo de los acuerdos, el 26 de septiembre", porque después de esa fecha "no tendrá base legal sobre la que actuar", ha explicado Vera.