El PP saluda que el PSOE ya no "demonice" el artículo 155 porque "no es bueno desarmarse preventivamente"

Casado pide no "poner el foco" en las respuestas sino en subrayar que si siguen adelante con referéndum no les "saldrá gratis"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha saludado este lunes que el PSOE ya no "demonice" el artículo 155 de la Constitución porque que, a su juicio, "no es bueno desarmarse preventivamente" ante un desafío de este "calibre". Eso sí, ha defendido "no poner el foco en las respuestas" y en qué mecanismos se pueden utilizar sino en lanzar un mensaje de "tranquilidad", dejando claro que no habrá referéndum y que a los independentistas "no les saldrá gratis" si siguen adelante.

Así se ha pronunciado Casado después de que el PSOE ya no contemple como una línea roja para seguir apoyando al Gobierno en Cataluña la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Oscar Puente, ha evitado fijar una posición "nítida" respecto de la aplicación de ese precepto cuando "ni siquiera el Gobierno tiene una posición clara" y ha admitido que, entre las medidas adoptadas para evitar la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, a los socialistas unas les "gustan más" y otras "menos".

En una rueda de prensa en la sede del partido, tras la celebración del comité de dirección del PP, Casado ha dicho que desconoce la estrategia del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, para impedir el referéndum que los independentistas y, de hecho, ha agregado que "ojalá" no se tenga que aplicar ningún artículo ni recurrir a otros instrumentos legales porque vuelve el "seny" al Gobierno de Carles Puigdemont.

VE "OPORTUNO" QUE EL PSOE NO LO "DEMONICE"

Dicho esto, ha puesto en valor que el PSOE no vete ninguno de los instrumentos que ofrece el ordenamiento jurídico. "Que el PSOE abra, ya no digo la aplicación, sino la no demonización de ningún precepto constitucional, creo que es oportuno", ha afirmado Casado, que considera que "no es bueno desarmarse preventivamente" ante un desafío del "calibre" que plantean los independentistas en Cataluña.

Además, ha dicho que el PP no ha defendido que se tenga que aplicar necesariamente el 155 sino que se trata de estar "perfectamente pertrechados legalmente para afrontar cualquier desafío contra la legalidad y las libertades de todos". Dicho esto, ha subrayado que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha explicado en los medios de comunicación las diferentes vías que hay para actuar contra los que incumplan la ley, por lo que el Estado no está "inerme" ante este desafío "por la vía penal".

Casado ha señalado que el artículo 155 de la Carta Magna se ha "demonizado muy hábilmente" por parte del "bloque secesionista" cuando es un precepto para "preservar las libertades públicas de los ciudadanos y para preservar la autonomía". "Ese artículo habla de recuperación de la autonomía que ha sido absolutamente lapidada por el Parlamento de Cataluña y la Generalitat", ha apostillado.

Tras lanzar un "mensaje de tranquilidad" porque "mientras gobierne el PP no va a haber independencia en Cataluña ni referéndum ilegal" el de octubre, Casado ha recalcado que el Ejecutivo de Rajoy hará "todo lo que sea necesario para prevenirlo". En este punto, ha defendido "no hablar tanto de las respuestas" sino dejar claro que no habrá referéndum y que "no les va a salir gratis"

"¿Por qué poner el foco en las respuestas?", se ha preguntado, para resaltar que de lo que se trata es de que no delincan porque si lo hacen "no les va a salir gratis", dado que quien incumpla la ley en España, se llame como se llame y milite donde milite, tendrá que asumir las consecuencias.