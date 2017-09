1-O.- Enrico Letta sobre Cataluña: "Espero que se llegue a un acuerdo y no haya separación"

18/09/2017 - 20:55

El ex primer ministro de Italia y director de la Paris School of International Affairs Sciences & Po, Enrico Letta, ha abogado este lunes porque se solucione el conflicto entre el Gobierno central y la Generalitat: "Espero que se llegue a un acuerdo y no haya separación".

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El ex primer ministro de Italia y director de la Paris School of International Affairs Sciences & Po, Enrico Letta, ha abogado este lunes porque se solucione el conflicto entre el Gobierno central y la Generalitat: "Espero que se llegue a un acuerdo y no haya separación".

En declaraciones a Europa Press antes de ofrecer una conferencia junto al presidente de CaixaBank, Jordi Gual, y el presidente de Gas Natural Fenosa y de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidre Fainé, Letta ha defendido un encuentro entre los dos ejecutivos "para que no haya una explosión institucional muy compleja y con consecuencias complicadas".

"No son solo temas políticos y económicos, sino también de identidad y de sentimiento de pertenencia", y ha remarcado que la vía de la cooperación es la mejor, en contra del desacuerdo y de la inacción.

"Yo espero con todas mis fuerzas de que se llegue a un acuerdo, que es necesario, ya que sin un acuerdo todo será negativo tanto para España como para Cataluña y Europa", ha dicho el ex primer ministro italiano.

Letta también ha hecho una referencia al conjunto del continente europeo, que según él vive en una etapa de conflictos y separaciones: "Se encuentra en la tormenta perfecta tras el Brexit, de la cual Europa no ha logrado salir".

El exprimer ministro ha pronunciado una conferencia titulada 'Una Europa adulta después del Brexit y Trump' organizada por la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País (Sebap).