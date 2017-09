AM- 1-O- Iceta califica de "asamblea de facultad" y "reunión de amigos" la propuesta de Podemos para referéndum pactado

18/09/2017 - 23:32

El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, ha ironizado sobre la propuesta de Podemos de convocar una asamblea de parlamentarios y alcaldes para instar al Gobierno a pactar un referéndum con la Generalitat, calificándola como "asamblea de facultad" y "reunión de amigos".

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

En un tono jocoso, el primer secretario del PSC no ha descartado que los socialistas acepten la invitación de Podemos, porque son gente "curiosa", pero ha defendido que el debate sobre el "modelo territorial" de España se celebre en instituciones como el Congreso de los Diputados, donde este martes se puede aprobar la creación de la comisión parlamentaria impulsada por el PSOE para modernizar el estado autonómico.

Según ha explicado Iceta durante una entrevista de los periodistas Guillem Martínez y Cristina Barbarroja en el Teatro del Barrio de Madrid, el Congreso es el espacio donde "forjar el consenso" necesario para cambiar el modelo territorial. "Hay que hacerlo donde están todos", ha defendido.

En ese sentido, aunque responsabiliza al Partido Popular de haber llevado la situación en Cataluña a un "callejón sin salida", Iceta ha admitido que un cambio en la Constitución necesita al PP porque el partido de Mariano Rajoy "representa a millones de ciudadanos".

"No quiero decidir entre la independencia o quedarme como estoy, no acepto esa disyuntiva", se ha quejado Iceta ante un auditorio donde han asistido, entre otros, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, el secretario de Política Federal del partido, Patxi López, o la portavoz adjunta de los socialistas en el Congreso, Maritxell Batet. En ese escenario, el líder del PSC ha defendido la reforma de la Constitución, reconociendo a España como un "Estado federal plurinacional", como la solución que aceptaría la mayoría de los ciudadanos de todo el Estado. "Porque lo que deba ser España lo tienen que decidir todos los españoles", ha apostillado.

DESOBEDIENCIA 'LOW COST'

Iceta se ha presentado a la entrevista con público, organizada por el diario 'Contexto y Acción', asegurando que respondería a "calzón quitado" en el mismo teatro que acogió, el pasado domingo, el acto organizado por Madrileños por el Derecho a Decidir en apoyo al referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre, en el que participó, entre otros, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardá.

"Aunque miremos con los ojos de Tardá, Cataluña no es un territorio colonial, ni ocupado, ni se persigue a la gente", ha dicho Iceta para afirmar que el "derecho a decidir no existe" en el sentido abstracto. "La independencia podría ser el último de los remedios, pero no puede ser la primera de las preguntas", ha añadido el líder de los socialistas catalanes, que se define como un "iberista" que desea la unión de España con Portugal y la creación de los "Estados Unidos de Europa" porque la "soberanía se tiene que defender cada vez en espacios más amplios".

"La izquierda y el nacionalismo casan mal, porque la izquierda solía ser internacionalista", ha proclamado Iceta, acusando al Govern de la Generalitat y las fuerzas independentistas de practicar una "desobediencia 'low cost" por saltarse la ley sin asumir sus consecuencias. "Estos no vieron la película de 'Gandhi', porque hasta los que practicaban la desobediencia desde el pacifismo lo hacían aceptando las consecuencias y las utilizaban en beneficio de su causa", según Iceta.

En ese sentido, el político catalán ha insistido en que el PSOE, como "partido de Gobierno y sentido de Estado", defenderá la legalidad ante el desafío independentista, aunque ha asegurado que los socialistas no apoyarán medidas que supongan una "regresión de los derechos democráticos", sin concretar a qué derechos se refiere. "Nos vamos a oponer a capa y espada", ha enfatizado.

"Hay que reconocer que España es una democracia imperfecta, pero existe la separación de poderes, y mi crítica a Rajoy es que haya subcontratado a los jueces para solucionar un problema que es político, pero si uno se salta la ley, corre el riesgo de toparse con un juez", ha explicado Iceta en el teatro ubicado en el barrio madrileño de Lavapiés.

Allí Iceta ha asegurado que si gobernase el PSOE se habría encontrado una "solución política" antes de la convocatoria del referéndum unilateral, y ha advertido al PP que su estrategia puede acabar siendo contraproducente. "Porque la gente acabará preguntándose, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y se les aparecerá la imagen de Mariano con el puro y el 'marca", ha dicho con sarcasmo.