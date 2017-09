Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

19/09/2017 - 1:07

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas: EL PAÍS: "El PSOE deja de oponerse a la aplicación del artículo 155"; "Dos años a merced de Boko Haram. Rebeca Bitrus, cristiana,pasó dos años en manos de la secta integrista nigeriana, que pretendía convertirla al islamismo"; "Gaza, los restos del fracaso de Hamás"; "Ryanair cancela vuelos a 400.000 pasajeros por mala gestión"; "ETA se reserva un papel en el objetivo de la independencia".

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

EL MUNDO: "El independentismo radicaliza el acoso a los 'alcaldes de la ley'. Siguiendo el consejo de Puigdemont, la CUP reparte carteles animando a coaccionar a los ediles de Lérida que se niegan a plegarse a sus presiones. El PSOE ignora la oferta de Podemos y mantiene su apoyo al Gobierno"; "Norwegian ficha a 180 pilotos de Ryanair y le obliga a anular 2.000 vuelos"; "Trump saca adelante su plan de ajuste para la ONU"; "Las marcas del odio contra los rohingya".

LA VANGUARDIA: "Hacienda pide al Govern la lista de nóminas para pagarlas"; "Nuevos tiempos en la ONU. Donald Trump retiene la mano del ministro de Exteriores británico, Boris Johnson,en una asamblea de las Naciones Unidas donde se debate el futuro de la organización: Trump habló de hacerla "más grande""; "Ryanair dejará en tierra a 400.000 viajeros por calcular mal los turnos de los pilotos"; "La Generalitat, a punto de saldar su deuda con el Ayuntamiento de Barcelona"; "Colau limitará la publicidad de bebidas alcohólicas"; "Javier Solana, ex alto representante de la UE: "Una mediación internacional para Catalunya es posible"".

ABC: "La Cataluña independiente no podría pagar las pensiones. En un solo año genera un agujero de casi 5.000 millones, la cuarta parte del déficit total de la Seguridad Social. Hacienda controlará las tarjetas de crédito de los consejeros de la Generalitat".

EL PERIODICO: "Luz verde en el Congreso al diálogo con Catalunya. Iglesias propone una asamblea parlamentaria por una consulta pactada. Caja intervenida: Hacienda corta el crédito de las tarjetas de los altos cargos del Govern"; "Dembélé, volando al quirófano"; "Ryanair cancela decenas de vuelos cada día"; "Los Emmy bendicen la TV por internet y coronan a Elisabeth Moss".

EL CORREO: "La 'Sotera' vuelve a la élite 30 años después"; "Urkullu reivindica los acuerdos con el PP mientras su partido da aire al 'procés'"; "El PSOE levanta el veto al artículo 155 pero confía en que no se aplique"; "Urrutia presenta un superávit de 21 millones y un presupuesto por encima de 100"; "26,5 millones para crear un parque tecnológico en la Margen Izquierda".

LA RAZÓN: "El 3% cerca a Puigdemont. Anticorrupción sospecha que cuando era alcalde de Gerona se utilizó la empresa Agissa para financiar al CDC"; "Rajoy no prevé activar el 155 antes del 1-O. La CUP "señala" a los demócratas "; ""No sabía contabilidad". El ex presidente de Forum Filatélico dice que su experiencia era coleccionar sellos".