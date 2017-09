Sánchez Mato acusa al PP de obtener un texto judicial de forma "fraudulenta"

Madrid, 19 sep (EFE).- El concejal de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato ha acusado hoy al PP de haber obtenido de forma "fraudulenta" el documento de lectura de sus derechos publicado por varios medios de comunicación, en el que consta un domicilio, un texto que el edil Íñigo Henríquez de Luna ha mostrado en una comisión municipal.

Sánchez Mato ha hecho estas acusaciones durante un debate con el concejal del PP Íñigo Henríquez de Luna en la comisión de Economía y Hacienda -área de la que es delegado Sánchez Mato-, en la que el edil popular ha mostrado el documento.

Además, Henríquez de Luna ha instado al edil de Ahora Madrid a "diga la verdad y conteste a todas las preguntas" en comisión y no solo ante el juez, como le pidió ayer la alcaldesa.

Los concejales del Ayuntamiento de Madrid Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato dijeron ayer estar "muy satisfechos" de haber podido aclarar ante un juzgado la "total legalidad" de los informes que encargaron según el PP a dedo sobre el Open de Tenis, y confiaron en el archivo de la "querella política" que interpuso el PP.

El responsable de Economía y Hacienda dicho hoy que ayer tuvo un "muy buen día" y ha augurado que el de hoy va a ser "todavía mejor".

"La de vueltas que me ha dado porque me quería llamar investigado y delincuente. Me podría haber preguntado cualquier otra cosa para mostrar un documento que ha obtenido de manera fraudulenta", se ha quejado el concejal de Ahora Madrid.

Y ha añadido que, como ya intuía que se podría conseguir ese texto, decidió poner el domicilio del abogado en lugar del suyo propio para evitar "problemillas".

El edil del PP, al que el presidente de la comisión ha llamado al orden por interrumpir al delegado, ha precisado después que en el acta de la lectura de sus derechos no consta ninguna dirección. "Ni se me ocurriría hacer semejante cosa", ha precisado Henríquez de Luna.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dijo ayer que su grupo pidió, como querellante, copia de la lectura de declaración de derechos a los ediles Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, a lo que éstos se opusieron "formalmente".