Franco propondrá a Gabilondo como candidato a gobernar la Comunidad de Madrid

Madrid, 19 sep (EFE).- El candidato a liderar el PSOE madrileño José Manuel Franco, portavoz adjunto del PSOE-M en el Parlamento regional, ha anunciado hoy que en caso de que obtenga el beneplácito de los militantes apostará por Ángel Gabilondo como candidato a gobernar la Comunidad de Madrid.

Así lo ha afirmado Franco en una rueda de prensa en la que ha afirmado que participará en un debate previsto para el próximo día 25 entre él y los otros dos candidatos, Juan Lobato y Eusebio González Jabonero.

Franco, que ha destacado la "capacidad política e intelectual" de Gabilondo, ha dicho con respecto a la candidatura socialista para la Alcaldía de Madrid que podría ser la portavoz del grupo en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, "si se presenta y los militantes la eligen".

"La soberanía del partido reside en los militantes" ha dicho el candidato.

Franco, que disputará las primarias el próximo día 30 con Lobato y González Jabonero, ha presentado su propuesta (www.josemanuelfranco.es) bajo el lema "Tiempo de sumar" en la sede de la agrupación socialista Entrevías-Pozo.

Al desgranar los pormenores de sus propuesta, Franco ha asegurado que bajo un mandato suyo el PSOE-M será una "casa del pueblo" abierta a los ciudadanos, y no el modelo de "viejas agrupaciones hablando de problemas internos".

"Crearemos las condiciones adecuadas para ganar las elecciones municipales y las autonómicas" en 2019, ha dicho Franco, quien ha reconocido que en esa tarea es necesario que los ciudadanos vean al partido como "cumplidor de las propuestas".

"No prometeremos lo que no vayamos a cumplir", ha asegurado el candidato, quien ha precisado que pretende que el PSOE-M trabaje "para las personas que no tienen otra herramienta para vivir con dignidad que las instituciones".

Acerca del funcionamiento interno del PSOE-M, Franco ha dicho que la afiliación estará "abierta a todo tipo de colectivos, asociaciones de vecinos o sindicatos", con la idea de ser "un partido abierto y transparente que lidere la izquierda en la Comunidad de Madrid".

También ha abogado por "dinamizar" el comité regional del POSE-M con "mecanismos adecuados" que mejoren la participación, y unas comisiones abiertas a sus miembros y a cualquier militante o persona ajena a la organización, incluso, que tenga ideas para aportar.

Y también ha citado su proyecto de "comarcalizar" la estructura del partido en la región de manera que los pueblos pequeños tengan apoyo de los más grandes.

Además, ha asegurado que promoverá la "rendición interna de cuentas" de manera que los militantes puedan exigir a los cargos públicos u orgánicos lo que hacen en las instituciones y en el partido.

La candidatura de Franco cuenta con el apoyo del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; del senador José Cepeda, el alcalde de Móstoles, David Lucas; el regidor de Fuenlabrada y presidente del PSOE-M, Manuel Robles, o de la actual líder de PSOE-M y alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, que decidió no acudir a la reelección.

Un total de 15.482 socialistas madrileños participarán en el proceso de primarias, cuya primera vuelta tendrá lugar el día 30 y, en el caso de que hubiera una segunda (si ninguno consigue más del 50 % de los votos), se celebraría el 7 de octubre.

Tras su elección, el futuro secretario general presentara su proyecto al frente de la formación en el Congreso regional que se celebrará los días 20, 21 y 22 de octubre, del que saldrá la ejecutiva madrileña.