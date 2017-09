Cifuentes bajará el IRPF cuando la situación lo permita y critica a Cs por exigirlo

Madrid, 19 sep (EFE).- Cristina Cifuentes ha afirmado que la bajada del IRPF es una de sus promesas electorales y ha garantizado que la cumplirá,pero "cuando la situación lo permita, no antes", y ha criticado a Cs por condicionar su apoyo a los presupuestos a esta bajada, cuando ni siquiera lo exigió en el acuerdo de investidura.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, la presidenta regional ha dicho que es "muy sorprendente" que Ciudadanos plantee una "condición previa" a los presupuestos, cuando lo que toca ahora es sentarse a hablar todos los partidos para intentar llegar a un acuerdo.

Tras asegurar que ella buscará el acuerdo con todos, incluido Podemos, para sacar adelante las cuentas del próximo año, ha dicho que no le parece "de recibo" que Cs quiera plantear una condición previa, la bajada del IRPF, algo que "no iba incluido en el acuerdo de investidura ni en su programa electoral".

Si Cs no incluyó esta cuestión en su programa ni en el pacto de investidura será que "tan importante no era", y por eso ha criticado que ahora lo convierta en una "cuestión capital".

"Yo creo que Cs está buscando un pretexto para no apoyar al PP en los presupuestos. Pero que lo digan directamente", ha retado, antes de asegurar que la exigencia de Cs no es más que "un golpe de efecto para intentar recuperar un protagonismo que no tienen, y supone una deslealtad al pacto de investidura", en el que lo que se acordó fue no subir impuestos, pero no se pactó bajarlos.

Cifuentes, con todo, ha recalcado que ella sí llevaba en su programa una bajada del IRPF, y ha prometido que lo cumplirá, "pero cuando la situación lo permita, no antes. Y en estos momentos la situación ni lo permite ni lo aconseja".

Ha recordado, en este sentido, que las comunidades autónomas aún están pendientes de saber cómo se va a concretar la reforma del sistema de financiación, por lo que bajar ahora el IRPF sin saber con qué ingresos se va a contar "sería tremendamente irresponsable"

No obstante, ha recordado que si Madrid tiene los impuestos más bajos de toda España, "no solo el IRPF", es "gracias al PP", y ha insistido en que ella cumplirá su programa "no porque lo diga Cs, que quiere colgarse una medalla, sino porque es un compromiso electoral".