Cifuentes defenderá su labor y cree que la oposición criticará a los gobiernos pasados

Madrid, 19 sep (EFE).- La presidenta regional, Cristina Cifuentes, dedicará su intervención en el debate sobre el estado de la región a explicar su gestión y a proponer "algunos proyectos importantes" para "seguir avanzando", y espera del "tripartito de oposición" que se dedique a criticar a anteriores gobiernos.

Durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, Cifuentes ha ironizado asegurando que lo que sería "excepcional" es que PSOE, Cs y Podemos se dedicaran a criticar la acción de su Ejecutivo, y ha augurado que seguramente harán "lo que han estado haciendo durante toda la legislatura: basar sus críticas en la actuación de anteriores gobiernos".

"Yo voy a defender y a poner en valor la acción de mi Gobierno, y no voy a entrar en lo que hicieron o dejar de hacer los anteriores. Mi obligación es gobernar, gestionar, solucionar problemas y trabajar para que tengamos mejores servicios, que se cree empleo y que crezca la economía, y no voy a entrar en cuestiones que no son de mi Gobierno", ha repetido.

Según ha dicho, centrará su discurso en dar cuenta ante los madrileños de cómo "ha cambiado y ha mejorado" la gestión de la Comunidad en lo que va de legislatura, y también en ver qué se puede mejorar y qué proyectos se pueden impulsar para dar solución a los problemas de los madrileños.

"Abordo esta segunda parte de la legislatura todavía con muchísimas más ganas que cuando comencé. Somos un Gobierno más maduro, con más experiencia, con los pies pegados a la tierra y con muchas más ganas que el primer día", ha señalado.