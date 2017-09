Peligra la moción de apoyo al Gobierno ante la demanda de diálogo del PSOE

Madrid, 19 sep (EFE).- La proposición no de ley de Ciudadanos que reclama el apoyo del Congreso al Gobierno en su defensa del Estado de Derecho podría no salir hoy adelante, ya que el PSOE no renuncia a su enmienda en la que pide una salida "pactada y legal" al conflicto en Cataluña y que el partido de Albert Rivera rechaza.

Rivera, que ha defendido la iniciativa ante el pleno, ha subrayado que acepta todos los matices del PSOE en su enmienda que "mejoran" la proposición no de ley, salvo el punto que apuesta por buscar una salida "pactada y legal" al conflicto.

"No lo comparto", ha subrayado Rivera, rechazando un pacto con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que, según el líder de Cs, es el que se quiere saltar la ley.

Ciudadanos, ha dicho, lo que quiere con esta iniciativa es "salir de aquí unidos" y entiende que no es el momento de las "discrepancias".

En la defensa de la enmienda socialista, la diputada Meritxell Batet ha recalcado que el PSOE siempre ha estado en la defensa de la democracia, el Estado de derecho y la legalidad.

"Aquí en esta tribuna y en la tribuna del Parlament y, lo que es más relevante, a pie de calle con nuestros alcaldes y alcaldesas", ha recalcado Batet, cuyo grupo ha pedido un reconocimiento para los ediles catalanes contrarios al referéndum soberanista.

Pero ha advertido que hay un después del 1 de octubre en el que es "imprescindible abrir soluciones políticas y crear escenarios de diálogo", como propone la enmienda planteada por el PSOE a la iniciativa de Cs para "evitar que el 2 de octubre estemos en la misma situación" de "grave crisis territorial".

"Podemos no acertar, pero como seguro que no acertaremos es haciendo nada o debatiendo sobre la nada que es lo que estamos haciendo esta tarde", ha criticado la parlamentaria catalana, que ha calificado de "irresponsable" la iniciativa de Cs y la actitud del Gobierno del PP en los últimos años y de "irresponsabilidad mayúscula" la del Govern por "saltarse la legalidad y la democracia".

En su opinión, ante una sociedad divida como la catalana lo único sensato es dialogar para forzar el consenso.

"No se trata de ganar un voto más, sino de conseguir consenso y luego votar ese acuerdo", ha incidido Batet.