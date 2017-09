El PSOE traslada al Gobierno y al PP que su apoyo al Ejecutivo no ha cambiado

Madrid, 19 sep (EFE).- La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha trasladado hoy al portavoz del PP, Rafael Hernando, y al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, que su apoyo al Ejecutivo y la legalidad no ha variado pese al rechazo a la propuesta de Ciudadanos.

El voto en contra del PSOE -salvo cuatro abstenciones de diputados socialistas-, Unidos Podemos y los nacionalistas ha impedido que saliera adelante la proposición no de ley de Ciudadanos que buscaba cerrar filas en torno al Gobierno y el Poder Judicial ante el desafío independentista del 1 de octubre en Cataluña.

Tras la votación y al término del pleno, Robles ha explicado a los periodistas que ha mantenido una conversación con Hernando y Ayllón, a quienes ha garantizado que este voto en contra no supone ningún cambio en el apoyo del PSOE al Gobierno en la defensa de la legalidad frente al referéndum de la Generalitat.

Robles también ha admitido que en la reunión del grupo socialista celebrada esta mañana no se había valorado votar en contra y sólo se ha barajado el voto a favor y la abstención, pero ha explicado que si no valoraban esta mañana el 'no' era porque no se habían planteado el escenario de que su enmienda fuera rechazada.

Según ha dicho, ha sido cuando se ha confirmado el rechazo a la enmienda del PSOE cuando han cambiado su posición y decidido votar en contra.

Pese a ello cuatro diputados socialistas se han abstenido, pero de ellos sólo Soraya Rodríguez ha admitido que ha roto la disciplina de voto a conciencia; mientras que las otras tres abstenciones, según la dirección del grupo, se han debido a un error.

Robles ha asegurado que en la reunión del grupo socialista no ha habido ningún debate bronco ni enfrentamientos entre los diputados, sino que ha sido un debate sereno sobre la propuesta de Ciudadanos y las carencias y errores de la misma.

En ese debate, según fuentes del grupo, el diputado Gregorio Cámara ha intervenido como catedrático de Derecho Constitucional para defender que el artículo 155 de la Constitución se ha demonizado y tiene una mala prensa no justificada.