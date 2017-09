Fachin acude a Economía y asegura que Podem "está del lado de la democracia"

Barcelona, 20 sep (EFE).- El secretario general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, ha asistido a la concentración ciudadana de protesta delante de la sede de la Consellería de Economía, en Barcelona, en donde ha asegurado a la multitud que Podem "está claramente del lado de la democracia" y, por lo tanto, del 1-O.

En primera línea de la movilización de protesta ante los registros de la Guardia Civil en sedes de la Generalitat y acompañado de varios políticos independentistas, Fachin ha apuntado que "lamentablemente" ha llegado un momento "en que la opción no es independencia sí o no, sino democracia sí o no", tras lo que ha asegurado que Podem está del lado de la democracia.

Fachin ha asistido a la concentración en un acto de "defensa de las instituciones catalanas" y ha afirmado que Podem Catalunya "no puede permanecer equidistante" ante la situación de hoy en diversas sedes del Govern catalán.

El secretario general de Podem ha dicho que "está totalmente legitimado" que la gente pueda votar el 1 de octubre después de los resultados que evidencian las consultas que la fuerza política ha realizado a sus inscritos, en las que ha ganado el 'sí' a la participación en el 1-O y que Podem, por lo tanto, apoyará que los ciudadanos voten en el referéndum convocado para esa fecha.

Esta misma mañana en sus redes sociales, Fachin ha insistido que Podem "dijo a su gente que deben estar en 1-O" y que hoy están también "con la democracia" ante los cuerpos militares entrando en las instituciones catalanas.